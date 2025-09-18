Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

  10:30
Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v milionářské soutěži. Vyrovnávací trefu Sondreho Feta přirovnali v Norsku ke gólu Zinédina Zidana z finále Ligy mistrů 2002. Pozastavili se také nad nesportovním chováním slávisty Davida Douděry před penaltou hostů.
David Douděra se raduje ze slávistického gólu v zápase s Bodö/Glimt.

David Douděra se raduje ze slávistického gólu v zápase s Bodö/Glimt. | foto: Eva KorinkovaReuters

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský se rozčiluje během utkání s Bodö/Glimt.
Lukáš Provod v akci v utkání Ligy mistrů proti Bodö/Glimt.
Kjetil Knutsen, trenér Bodö/Glimt, během utkání se Slavií.
Mojmír Chytil lituje remízy v utkání Ligy mistrů s norským celkem Bödo/Glimt.
Obě branky Pražanů dal při premiéře v základní sestavě senegalský novic Youssoupha Mbodji. V 78. minutě ale snížil Daniel Bassi a v poslední minutě základní doby zajistil norskému semifinalistovi minulé sezony Evropské ligy bod další střídající hráč Fet. Domácí gólman Jindřich Staněk za stavu 1:0 zlikvidoval penaltu.

„Bodö si veze historický bod. Domů se vrací s remízou v kufru po chaotickém výkonu v české metropoli,“ napsal web bulvárního deníku VG. „Glimt zachránil v Praze historický bod z Ligy mistrů gólem v závěru,“ uvedl server veřejnoprávního média NRK.

Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

VG připomněl, že situace po druhé brance Slavie už byla pro hostující mužstvo kritická. „Jen pár fanoušků Glimtu se opovažovalo doufat v bod, ale střídající hráči zvedli hozenou rukavici. Nejprve se z dorážky trefil Bassi po skvělé iniciativě dalšího příchozího hráče z lavičky Feta. Druhý jmenovaný poté převzal zodpovědnost sám. Náhradník Andreas Helmersen nedokázal přechytračit Jindřicha Staňka v souboji jeden na jednoho, ale Fet se opřel do míče a pomocí břevna ho dostal do branky, jako by byl Zinédinem Zidanem z roku 2002.“

Svěřenci trenéra Kjetila Knutsena bodovali v Lize mistrů hned na první pokus. „To byla pro tým ze severu tečka za divokým úvodním zápasem v Lize mistrů, prvním utkáním v soutěži pro některý z norských klubů od roku 2007,“ podotkl VG.

Po duelu v Edenu se ale neřešila jen na poslední chvíli zachráněná remíza. „Několik členů Glimt reagovalo na ‚cynické chování‘ některých hráčů domácího mužstva. Především se řešilo to, co se stalo po odpískané penaltě ve prospěch Glimtu na začátku druhé půle,“ napsal NRK.

Brankář Bödo/Glimt Nikita Haikin chytá balon před slávistickým Vasilem Kušejem v zápase Ligy mistrů.

Slávista Douděra si totiž přesně na penaltovém puntíku začal zavazovat tkaničky, než ho hlavní sudí vykázal mimo šestnáctku. Knutsen to na tiskové konferenci označil za nesportovní chování.

Utkání se natáhlo i kvůli intervencím videorozhodčího. V prvním případě ale nakonec Pražané v úvodním dějství penaltu nekopali, zatímco hosté po změně stran ano. „Dohromady tato rozhodnutí trvala přes osm minut. Na tribunách mezi slávistickými fanoušky panovaly vztek a frustrace,“ uvedl Dagbladet.

