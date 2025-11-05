Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje ze svého gólu. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Noah – Olomouc živě?

Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Noah – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas v Jerevanu začne ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Noah – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si týmy vedly v posledním utkání?

  • Noah v sobotním utkání arménské ligy doma nestačil na Ararat-Armenia 1:2.
  • Olomouc si počínala velmi efektivně na hřišti Mladé Boleslavi a v sobotním duelu domácí ligy tam zvítězila 4:1.

Jak se týmům daří v Konferenční lize?

  • Noah zahájil ligovou fázi výhrou 1:0 nad Rijekou, v minulém kole remizoval na hřišti Universitatea Craiova 1:1.
  • Olomouc v 1. kole podlehla 0:2 na půdě Fiorentiny, potom doma remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová.

Noah – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Aslam - Dale, Rossland - Hagenes (video, všichni Nor.).

Předpokládané sestavy:
Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradjan, Sualehe - Sangaré, Eteki - Ferreira, Ošima, Manveljan - Mulahusejnovič.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Beran, Breite - Dolžnikov, Kostadinov, Ghali - Vašulín.
Absence: Gregório (zranění + není na soupisce), Zolotič (není na soupisce), Harutjunjan (nejistý start) - Dumitrescu, Jásir, Michez, Sláma, Tkáč (všichni zranění), Kliment, Leibl, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Trefil (oba nejsou na soupisce).

VIZITKA SOUPEŘE

FC NOAH

  • Rok založení: 2017 (původně jako FC Artsakh)
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Web: noah.am (oficiální stránka)
  • Stadion: Abovyan City Stadium, kapacita cca 3 100 diváků
  • Trenér: Sandro Perković

Úspěchy

  • Vítěz arménské ligy (Armenian Premier League): 1× (2024/25)
  • Vítěz arménského poháru: 1× (2019/20)
  • Vítěz arménského Superpoháru: 1× (2020)
  • Historický úspěch: postup do ligové fáze Konferenční ligy UEFA (2024)

Zajímavosti před zápasem Noah – Olomouc:

  • Noah a Olomouc se v pohárech utkají poprvé
  • stadion Noahu nesplňuje parametry pro evropské poháry, hrát se bude na Národním stadionu Vazgena Sarkisjana pro takřka 15.000 diváků, který je rovněž v Jerevanu
  • Olomouc se do pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála
  • Olomouc v pohárech posledních 6 zápasů nevyhrála a dala v nich jediný gól
  • Olomouc poslední 3 venkovní zápasy v pohárech prohrála bez vstřelené branky
  • Noah v jediném předchozím měření sil s českým soupeřem v pohárech před rokem doma v Konferenční lize porazil Mladou Boleslav 2:0
  • Noah hraje hlavní fázi pohárů podruhé, před rokem v ligové části Konferenční ligy obsadil nepostupovou 31. příčku
  • Noah prohrál jen minulý z posledních 10 soutěžních zápasů
  • Noah v základní době prohrál jen 2 z dosavadních 13 domácích zápasů v pohárech

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Noah favoritem. Na jeho výhru nabízí kurz 1,89.

Noah – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,893,674,13
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FiorentinaFiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK LarnakaLarnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK CeljeCelje 2 2 0 0 5:1 6
4. SamsunsporSamsunspor 2 2 0 0 4:0 6
5. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
6. MohučMohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Raków ČenstochováRaków 2 1 1 0 3:1 4
9. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Noah ArmavirFC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia VaršavaLegia 2 1 0 1 2:2 3
19. HNK RijekaRijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
21. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
24. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopion PalloseuraKuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 1:3 1
29. Universitatea CraiovaU. Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. BreidablikBreidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartan FCHamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock RoversShamrock 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen FCAberdeen 2 0 0 2 2:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

