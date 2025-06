Nezájem o lístky, propast mezi týmy nebo novinky pro sudí. Co se řeší před MS klubů

9:09

Pokud vyhraje předzápasový los, dost možná to bude právě Lionel Messi, kapitán Interu Miami, kdo v neděli po půlnoci evropského času vykopne grandiózní mistrovství světa klubů. Co víc si mohla FIFA přát? Třeba vyšší zájem o vstupenky, který je zatím nedostatečný. Co všechno se okolo nového projektu za miliardy řeší, jsme shrnuli v následujícím článku.