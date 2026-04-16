Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Po středečním vyřazení to nebyl jen Real, kterému se výkon slovinského sudího Slavka Vinčiče úplně nepozdával.
„Je přece normální, že něco řeknu. Nenadával jsem, nepoužíval hanlivé výrazy,“ hájil se belgický trenér Kompany po dramatickém vítězství 4:3 a postupu do další fáze soutěže.
Zatímco vyloučený Camavinga dostal druhou žlutou za nesportovní chování, když před koncem utkání odnášel míč z místa přestupku, Kompany se v první půli podle sudího provinil rovněž nesportovně.
Před gólem na 2:3 z pohledu domácích, kdy se radoval Kylian Mbappé, reklamoval faul po předešlém zákroku na Josipa Stanišiče.
Sudí Vinčič neváhal a ukázal kouči třetí žlutou v soutěži, což znamená stopku pro příští zápas, tedy úvodní semifinále mezi PSG a Bayernem.
„Nedělám si s tím starosti. Nějak si poradíme. Nakonec jsou to hráči, kteří rozhodují na trávníku,“ líčil trenér ve svém typickém módním oblečení.
„Když se na zápas podíváte, bylo v něm hned několik podivných rozhodnutí,“ zamyslel se. Druhou žlutou kartu pro Camavingu ale nerozporoval: „Neumím si představit, že by si na tohle mohl někdo stěžovat.“
Což o jeho vlastním napomenutí neplatilo.
„Zvlášť když vidíte, co všechno se běžně na hřišti děje a kolik lidí říká různé věci a stěžuje si na ně, je to podivné. Já se snažím být vždy uctivý. A takový jsem i byl. Proto trest nechápu,“ přidal.
Stejně reagoval i sportovní ředitel bavorského celku Max Eberl, když se až v televizním rozhovoru dozvěděl, že Kompany bude chybět. „Proboha, vážně? Ale nebojte, řešení najdeme,“ ujistil.
Hráči to přitom moc neřeší. „To nás vůbec neovlivňuje,“ mrkl brankář Manuel Neuer, hvězda úvodního zápasu v Madridu. Svého trenéra bude mít u laviček zpátky 6. května v domácí odvetě.