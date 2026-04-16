Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

  13:44
Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu napomenutí v Lize mistrů vynechá úvodní semifinále v Paříži.
Vincent Kompany rychle předává balon hráčům Bayernu v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid. | foto: Matthias SchraderAP

Po středečním vyřazení to nebyl jen Real, kterému se výkon slovinského sudího Slavka Vinčiče úplně nepozdával.

„Je přece normální, že něco řeknu. Nenadával jsem, nepoužíval hanlivé výrazy,“ hájil se belgický trenér Kompany po dramatickém vítězství 4:3 a postupu do další fáze soutěže.

Zatímco vyloučený Camavinga dostal druhou žlutou za nesportovní chování, když před koncem utkání odnášel míč z místa přestupku, Kompany se v první půli podle sudího provinil rovněž nesportovně.

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Před gólem na 2:3 z pohledu domácích, kdy se radoval Kylian Mbappé, reklamoval faul po předešlém zákroku na Josipa Stanišiče.

Sudí Vinčič neváhal a ukázal kouči třetí žlutou v soutěži, což znamená stopku pro příští zápas, tedy úvodní semifinále mezi PSG a Bayernem.

„Nedělám si s tím starosti. Nějak si poradíme. Nakonec jsou to hráči, kteří rozhodují na trávníku,“ líčil trenér ve svém typickém módním oblečení.

„Když se na zápas podíváte, bylo v něm hned několik podivných rozhodnutí,“ zamyslel se. Druhou žlutou kartu pro Camavingu ale nerozporoval: „Neumím si představit, že by si na tohle mohl někdo stěžovat.“

Což o jeho vlastním napomenutí neplatilo.

„Zvlášť když vidíte, co všechno se běžně na hřišti děje a kolik lidí říká různé věci a stěžuje si na ně, je to podivné. Já se snažím být vždy uctivý. A takový jsem i byl. Proto trest nechápu,“ přidal.

Stejně reagoval i sportovní ředitel bavorského celku Max Eberl, když se až v televizním rozhovoru dozvěděl, že Kompany bude chybět. „Proboha, vážně? Ale nebojte, řešení najdeme,“ ujistil.

Hráči to přitom moc neřeší. „To nás vůbec neovlivňuje,“ mrkl brankář Manuel Neuer, hvězda úvodního zápasu v Madridu. Svého trenéra bude mít u laviček zpátky 6. května v domácí odvetě.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon

16. dubna 2026  13:44

