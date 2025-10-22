Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Vojenský a zdravotnický personál nakládá rakve s obětmi covidu ve městě Ponte San Pietro, které se nachází v provincii Bergamo. | foto: Profimedia.cz

Lucie Macháčová
  17:00
Od naší zpravodajky v Itálii - L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na plný plyn, přesto nestíhala. Místní noviny zvětšovaly rubriku nekrology. 475 úmrtí na covid denně, nejvíc v Itálii.

Jaro 2020. Italské Bergamo. Je to pět a půl roku, kdy malebné město s více než 120 tisíci obyvateli sevřela pandemie a strach. Stalo se symbolem italského boje s covidem, epicentrem nemoci. V provincii Bergamo zemřelo na covid celkem šest tisíc lidí. Mnoho dalších se ale podařilo zachránit.

A Tutti voi... Grazie!

Vám všem, děkujeme! praví obří malba na nemocnici, na níž zdravotník v roušce drží v náručí Itálii.

Nemocnice v Bergamu

„Nikdy na tohle období nezapomenu, na ten strach v očích ostatních, na to vyčerpání. A jak lidé umírali sami, aniž by je někdo z blízkých mohl držet za ruku, to bylo nejsmutnější. Kvůli restrikcím za nimi nikdo nemohl,“ říká Alberto, jeden z lékařů. Na covid mu zemřela babička. „Ale bohužel nešlo uspořádat pohřeb, dodnes mě to mrzí.“

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

22. října 2025  17:16

Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Premium

Od naší zpravodajky v Itálii L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na...

22. října 2025

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

22. října 2025  14:59

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

22. října 2025  14:17

Fotbalisté Slavie se v Lize mistrů střetnou s italským Bergamem
22. 10.

Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Česká fotbalová reprezentace našla dočasné řešení trenérské otázky. Mužstvo povede v listopadových utkáních proti San Marinu a Gibraltaru pětatřicetiletý Jaroslav Köstl, dosavadní asistent odvolaného...

22. října 2025  14:13

A příště v Edenu. Gyökeres se rozjíždí a kouč Arsenalu tvrdí: Díky němu jsme lepší

Na to, že po sedmi zápasech ukončil gólové čekání, se vlastně docela krotil. Balon se po jeho střele a odrazu od kotníku slovenského obránce Hancka došoural do sítě a Victor Gyökeres, švédský snajpr...

22. října 2025

Bez Schicka, ale s ostudou. Leverkusen se po výprasku omlouval fanouškům

Běžela 38. minuta, oba týmy hrály v deseti a Aleix Garcia právě srovnal na 1:1. Málokoho v tu chvíli napadlo, že se v BayAreně může ještě strhnout taková divočina. Ale stalo se. Fotbalisté Bayeru...

22. října 2025  13:13

Polidar je po operaci zpět v sestavě, ale jabloneckou výhru si neužil

Krajního záložníka jabloneckých fotbalistů Matěje Polidara vyřadil v srpnu ze hry zánět slepého střeva. V letošní ligové sezoně se proto prvně objevil v základní sestavě až ve 12. kole.

22. října 2025  12:17

Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?

Bez zraněného kapitána Lukáše Haraslína a nově i Lukáše Sadílka vyrazili sparťanští fotbalisté za druhým zápasem v Konferenční lize. Ve čtvrtek v rozmáčené Rijece, kde několik dnů vydatně prší, mohou...

22. října 2025  11:44

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán plzeňských fotbalistů Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians zranění, proto neodletěl ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Jak dlouho bude...

22. října 2025  11:14

