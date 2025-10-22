Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Jaro 2020. Italské Bergamo. Je to pět a půl roku, kdy malebné město s více než 120 tisíci obyvateli sevřela pandemie a strach. Stalo se symbolem italského boje s covidem, epicentrem nemoci. V provincii Bergamo zemřelo na covid celkem šest tisíc lidí. Mnoho dalších se ale podařilo zachránit.
A Tutti voi... Grazie!
Vám všem, děkujeme! praví obří malba na nemocnici, na níž zdravotník v roušce drží v náručí Itálii.
„Nikdy na tohle období nezapomenu, na ten strach v očích ostatních, na to vyčerpání. A jak lidé umírali sami, aniž by je někdo z blízkých mohl držet za ruku, to bylo nejsmutnější. Kvůli restrikcím za nimi nikdo nemohl,“ říká Alberto, jeden z lékařů. Na covid mu zemřela babička. „Ale bohužel nešlo uspořádat pohřeb, dodnes mě to mrzí.“