Trefil se za Francii, kde vyrostl.
Proti Arménii, kde má kořeny a které patří jeho srdce.
Místní ho tenkrát vítali jako krále, snad proto po zápase nenastoupil do letadla se spoluhráči, ale spontánně zůstal další dva dny. Prošel město, setkal se s příbuznými, v restauraci si zatancoval na stole a na závěr mu tehdejší prezident Kočarjan slavnostně předal arménský pas.
Než večer Sparta znovu po roce nastoupí v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu Armenia, zkuste se zamyslet, kdo je vlastně nejslavnějším fotbalistou arménské historie.
Kdykoli ho novináři vychválili za vytříbený módní vkus, nikdy neopomněl zmínit, jak ho v oblékání vycvičil arménský dědeček Garo, uznávaný krejčí.