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Nejslavnější arménský fotbalista? Mistr světa, který válel za Francii a říkali mu Had

David Čermák
  14:00

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Youri Djorkaeff ve francouzském dresu nastoupil na Euru 1996 také proti české reprezentaci. | foto: Bildbyran Photo AgencyProfimedia.cz

Od našeho zpravodaje v Arménii - Kdo ví, co mu běželo hlavou, když udupal drn a pečlivě usadil balon na penaltový puntík. A jestli se mu vůbec chtělo kopat. Proměnil, ale ani moc neslavil. Neusmál se, jen lehce zapumpoval rukama a běžel na polovinu hřiště. Ta penalta ze září 1999 toho v kvalifikaci o blížící se fotbalové Euro zas tak moc neřešila, ale Youri Djorkaeff ji z hlavy nikdy nevymaže.

Trefil se za Francii, kde vyrostl.

Proti Arménii, kde má kořeny a které patří jeho srdce.

Místní ho tenkrát vítali jako krále, snad proto po zápase nenastoupil do letadla se spoluhráči, ale spontánně zůstal další dva dny. Prošel město, setkal se s příbuznými, v restauraci si zatancoval na stole a na závěr mu tehdejší prezident Kočarjan slavnostně předal arménský pas.

Než večer Sparta znovu po roce nastoupí v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu Armenia, zkuste se zamyslet, kdo je vlastně nejslavnějším fotbalistou arménské historie.

Kdykoli ho novináři vychválili za vytříbený módní vkus, nikdy neopomněl zmínit, jak ho v oblékání vycvičil arménský dědeček Garo, uznávaný krejčí.

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1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.56
  • 3.54
  • 1.85
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 5.14
  • 4.21
  • 1.63
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.50
  • 4.53
  • 6.24
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.91
  • 4.15
  • 1.83
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.29
  • 5.69
  • 10.40
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.08
  • 13.80
  • 27.80
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 4.02
  • 4.00
  • 1.84
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.91
  • 3.70
  • 2.32
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.30
  • 3.61
  • 3.01
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 7.01
  • 5.09
  • 1.38
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
19. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
23. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
24. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
25. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
26. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
29. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
30. Stade RennesRennes 0 0 0 0 0:0 0
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
33. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
36. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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