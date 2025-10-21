Nehodláme riskovat naše bezpečí. Izraelští fanoušci odmítnou lístky od Aston Villy

Je to kauza, které se věnovaly i politické špičky Velké Británie. Jenže i kdyby nakonec fanoušci Maccabi Tel Aviv dostali povolení se utkání s Aston Villou zúčastnit přímo v Birminghamu, klub by lístky raději odmítl. „Bezpečnost a blaho našich fanoušků jsou pro nás prvořadé,“ uvedl izraelský celek.
To všechno poté, co původní vlnu odporu vzbudilo rozhodnutí místní bezpečnostní komise, která účast hostujících fanoušků zakázala. Z obavy, že nebude možné zajistit bezpečí v ulicích.

Zápas Evropské ligy, který se odehraje 6. listopadu, totiž policie vyhodnotila jako vysoce rizikový.

Strach z možných střetů židovských obyvatel s místní silně propalestinskou komunitou zkrátka zvítězil.

„Špatné rozhodnutí. Je úkolem policie, aby bezpečnost zajistila. Antisemitismus v našich ulicích nebudeme tolerovat,“ čílil se i tamní premiér Keir Starmer.

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Přehodnocení verdiktu žádali i další političtí představitelé, přidal se i vrchní policejní komisař tamní oblasti. Ministryně kultury Lisa Nandyová se zavázala, že vláda najde dostatek policejních prostředků k zajištění bezpečí.

Nálada na Ostrovech se vyostřila. A kauza nabrala takový spád, že se hosté rozhodli raději couvnout.

„Celý spor vyvolal toxickou atmosféru, která vnáší pochyby do možností zajistit našim fanouškům bezpečí. Naše rozhodnutí by mělo být chápáno v kontextu minulých tvrdých zkušeností, které si izraelští fanoušci zažili,“ napsalo Maccabi Tel Aviv v oficiálním prohlášení.

„Doufáme, že se okolnosti brzy změní a budeme si moci v Birminghamu zahrát opět v čistě sportovním prostředí.“

Britská vláda uvedla, že rozhodnutí izraelského klubu respektuje. „Je však naprosto nepřípustné, že byl zápas zneužit k podněcování násilí a strachu těmi, kteří se naši společnost snaží rozdělit,“ doplnil její mluvčí. „Fotbal by měl být místem, kde si fanoušci užijí zápas beze strachu z násilí.“

Původní kritizované rozhodnutí se odkazovalo hlavně na nedávné incidenty. Akce propalestinských demonstrantů provázely v předchozích dnech zápasy izraelské fotbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa proti Norsku a Itálii a policie při nich použila proti protestujícím v Oslu a Udine i slzný plyn.

Bezpečnostní komise připomněla i násilná střetnutí fanoušků v Amsterdamu z minulého roku, kdy se potyčky u stadionu a úvodní skandování politických hesel zvrhly až v následné pronásledování Židů v ulicích.

„Byly jsme svědky toxické kombinace antisemitismu, chuligánství a nekončícího hněvu,“ odsoudily události nizozemské úřady.

Protesty provázejí izraelské sportovce po celém světě. V létě se kvůli propalestinským aktivistům nedařilo zajistit bezpečnost na španělské cyklistické Vueltě, jejíž etapy provázelo výtržnictví, zkracování i ošklivé střety s policií.

Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

A přestože britské rozhodnutí UEFA kritizovala, sama přemýšlela o tom, že vyřadí Izrael z mezinárodních utkání. Stejně uvažuje i městská rada Barcelony, kde se má příští rok startovat Tour de France, a ráda by ze závodu vyloučila tým Israel – Premier Tech, aby předešla násilnostem.

„I bez účasti fanoušků Maccabi bude zajímavé sledovat, jak si bezpečnostní složky poradí v době, kdy se proti izraelským týmům ve světě vehementně protestuje,“ napsal komentátor Dan Roan z BBC. „A možná bude potřeba vznést otázky o pořadatelství mistrovství Evropy v atletice nebo fotbale, které Birmingham v následujících letech čeká.“

