Messi a spol. se rozbíjeli o zeď. Jedna chyba a gól, láteřil kouč Neapole

Vyloučení Vidala Chilský záložník dostal dvě žluté karty najednou Chilský záložník minutu před koncem dostal žlutou kartu za faul na Mario Ruie, s kterým se vzápětí dostal do konfliktu. Za to obdržel druhou žlutou kartu a následně červenou. „Neviděl jsem, co přesně se stalo, ale pravděpodobně byl rozhodčí trochu přísný. Žlutá karta za faul je v pořádku, ale druhá už je příliš. Hráči Vidalova temperamentu se v utkáních do takto vypjatých situací dostávají. Do odvety jsme ztratili důležitého hráče. Pokusíme se ho nahradit, jak nejlépe to půjde,“ prohlásil barcelonský trenér Quiqe Setién.