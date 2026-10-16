Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

Aby postoupil domácí šampion přímo do Champions League, musí se Česko umístit do desátého místa, což je každým týdnem méně a méně pravděpodobné.
Připomeňme, že se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě mistr do milionářské soutěže přímo, jelikož se Češi na jaře těsně udrželi před Řeky.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko - 51,075, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Řecko - 45,812 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Polsko - 45,525 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
12. Česko - 45,325 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
13. Norsko - 39,812 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
14. Dánsko - 39,306 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
Ti je ale teď už předstihli.
České kluby totiž zapsaly do žebříčku slabých 0,200 bodu za remízu Sparty s Lilleströmem 1:1. Slavia selhala v Baku (0:2), prohrála také Plzeň na Ferencvárosi (1:2) a Jablonec nestačil na Freiburg (2:3). Naproti tomu Řekům vyhrál Olympiakos a Panathinaikos.
Před Čechy se dokonce dostali také Poláci, kterým k tomu stačilo vítězství Jagiellonie.
Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.
Jelikož Poláci mají ve hře už jen dva týmy, je pravděpodobné, že je Češi nakonec přeskočí. To samo o sobě ale stačit nebude.
Dopředu bylo jasné, že klíčový bude právě souboj s Řeky, kteří mají ve hře stejně týmů, a dokonce je mají shodně rozložené napříč třemi pohárovými soutěžemi.
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Češi tak potřebují v ideálním případě minimálně kopírovat jejich výsledky, ale zatím za nimi výrazně zaostávají.
Aktuální predikce už Řekům dávají více než 73% šanci na desátou příčku. A pozor, aktuální trend dokonce napovídá, že by Češi mohli skutečně skončit dvanáctí – ne však za Poláky, nýbrž za Dány, kteří mají pro tento ročník výhodu čtyř týmů v nejslabší Konferenční lize a dělí jen čtyřmi.
Momentálně sice zaostávají o více než šest bodů, tento týden však nahráli výhru a dvě remízy a přiblížili se o celý bod.
I proto mají aktuálně podle propočtů společnosti Football Meets Data šanci 15 %, že se umístí v nejlepší desítce, což je více než Češi, kteří klesli na úroveň zhruba 11 %. Mimochodem, ještě v srpnu během předkol se české a řecké šance pohybovaly mezi 30 a 40 procenty a rozdíl mezi nimi byl minimální.
Sesun na jedenácté či dvanácté místo by znamenal, že šampion půjde „pouze“ do závěrečného předkola nejprestižnější evropské pohárové soutěže.
Jak nakonec situace v žebříčku národních koeficientů dopadne?