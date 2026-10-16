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Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

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  15:03

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Poprvé šli v rámci hlavní fáze aktuálního pohárového ročníku do akce všichni čtyři zbývající čeští zástupci a příliš slavně to nedopadlo. Jedna remíza, tři porážky a v žebříčku národních koeficientů následoval propad na dvanáctou příčku. Český fotbal si zase zkomplikoval boj o jistotu Ligy mistrů.

Aby postoupil domácí šampion přímo do Champions League, musí se Česko umístit do desátého místa, což je každým týdnem méně a méně pravděpodobné.

Připomeňme, že se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě mistr do milionářské soutěže přímo, jelikož se Češi na jaře těsně udrželi před Řeky.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko - 51,075, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

10. Řecko - 45,812 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

11. Polsko - 45,525 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

12. Česko - 45,325 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

13. Norsko - 39,812 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

14. Dánsko - 39,306 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

Ti je ale teď už předstihli.

České kluby totiž zapsaly do žebříčku slabých 0,200 bodu za remízu Sparty s Lilleströmem 1:1. Slavia selhala v Baku (0:2), prohrála také Plzeň na Ferencvárosi (1:2) a Jablonec nestačil na Freiburg (2:3). Naproti tomu Řekům vyhrál Olympiakos a Panathinaikos.

Před Čechy se dokonce dostali také Poláci, kterým k tomu stačilo vítězství Jagiellonie.

Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.

Jelikož Poláci mají ve hře už jen dva týmy, je pravděpodobné, že je Češi nakonec přeskočí. To samo o sobě ale stačit nebude.

Dopředu bylo jasné, že klíčový bude právě souboj s Řeky, kteří mají ve hře stejně týmů, a dokonce je mají shodně rozložené napříč třemi pohárovými soutěžemi.

Nepovedený týden v Evropě: Sparta doma remizovala. Slavia, Plzeň i Jablonec za nula

Češi tak potřebují v ideálním případě minimálně kopírovat jejich výsledky, ale zatím za nimi výrazně zaostávají.

Aktuální predikce už Řekům dávají více než 73% šanci na desátou příčku. A pozor, aktuální trend dokonce napovídá, že by Češi mohli skutečně skončit dvanáctí – ne však za Poláky, nýbrž za Dány, kteří mají pro tento ročník výhodu čtyř týmů v nejslabší Konferenční lize a dělí jen čtyřmi.

Momentálně sice zaostávají o více než šest bodů, tento týden však nahráli výhru a dvě remízy a přiblížili se o celý bod.

I proto mají aktuálně podle propočtů společnosti Football Meets Data šanci 15 %, že se umístí v nejlepší desítce, což je více než Češi, kteří klesli na úroveň zhruba 11 %. Mimochodem, ještě v srpnu během předkol se české a řecké šance pohybovaly mezi 30 a 40 procenty a rozdíl mezi nimi byl minimální.

Sesun na jedenácté či dvanácté místo by znamenal, že šampion půjde „pouze“ do závěrečného předkola nejprestižnější evropské pohárové soutěže.

Jak nakonec situace v žebříčku národních koeficientů dopadne?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.00
  • 6.08
  • 1.30
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.69
  • 4.08
  • 4.81
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.84
  • 3.91
  • 2.29
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.42
  • 4.43
  • 2.47
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.59
  • 4.58
  • 5.11
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.06
  • 14.90
  • 36.00
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.79
  • 6.00
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.76
  • 4.24
  • 4.18
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.16
  • 8.70
  • 15.80
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.29
  • 3.70
  • 2.80
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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