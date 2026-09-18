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Řekové se blíží. České kluby musí zabrat, jinak přijdou o jistotu Ligy mistrů

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  18:05

Zklamaný brankář Plzně Florian Wiegele. | foto: Petr EretMAFRA

Letos na jaře ji ještě s notnou dávkou štěstí udržel, teď to však vypadá, že český fotbal po třech letech přijde o přímou účast v Lize mistrů. Na kýžené desáté místo v žebříčku národních koeficientů totiž mají čím dál větší šanci Řekové.

Aktuálně jsou sice Češi desátí, v úvodních zápasech Ligy mistrů a Evropské ligy však nahráli pouze 0,4 bodu za výhru Sparty v Arménii. Naopak Plzeň i Slavia své úvodní zápasy nezvládly, takže se náskok ztenčil na pouhých 0,113 bodu, což je méně než hodnota jedné remízy.

Dvanáctí Řekové totiž byli stoprocentní, zvítězil AEK, Olympiakos i Kréta. Před Řeky aktuálně zůstávají ještě Poláci, kteří jsou na tom bodově stejně jako Češi, mají však ve hře jen dva týmy a oba své úvodní zápasy v Evropské lize prohrály.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko - 50,275 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko - 45,125 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

11. Polsko - 45,125 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

12. Řecko - 45,012 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

13. Norsko - 38,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

14. Dánsko - 38,306 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

Připomeňme, že se hraje o nasazení v ročníku 2028/29, v tom příštím mají ještě Češi přímou účast mistra v Champions League jistou, když se na jaře těsně udrželi právě před Řeky.

Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby pak ještě dostanou bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.

A co by pro Čechy plynulo ze sesunu v žebříčku?

Desáté místo je klíčové, jelikož posílá šampiona přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Jedenáctá příčka by znamenala, že půjde „pouze“ do závěrečného předkola nejprestižnější evropské pohárové soutěže. Stejné to je i v případě dvanácté pozice.

Pro formu: devátá příčka pro změnu dává navíc vicemistrovi jistotu minimálně Evropské ligy – šance, že by Češi v této sezoně dohnali Turky, je však mizivá.

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Češi mají ve hře zmíněnou Slavii, Spartu a Plzeň, od října bude hrát ještě v Konferenční lize Jablonec. V předkolech vypadl Hradec Králové.

Řekové mají týmy rozdělené v pohárech totožně, tím čtvrtým je Panathinaikos, jenž do Konferenční ligy postoupil právě na úkor Hradce. Češi by tak měli v ideálním případě minimálně kopírovat řecké výsledky, což se zatím nedaří.

O Polácích a jejich dvou zástupcích už byla řeč, pozor si však české kluby musejí dávat také na aktuálně čtrnácté Dány.

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Ti sice zaostávají o takřka sedm bodů, všechny čtyři týmy jim ale hrají Konferenční ligu, kde se dobré výsledky sbírají snáz. Dánové navíc dělí čtyřmi, i tak by ale museli nahrát o 14 výher víc než Češi, což se jeví nepravděpodobně.

Poláky ale Dánové nejspíš přeskočí, minimálně s tím počítají predikce. Ty také aktuálně Řekům věřím v boji o desítku podstatně více než Čechům.

Predikce také propočítávají i pravděpodobnost jednotlivých týmů na postup v daných soutěžích.

Nepřekvapí, že sparťanské šance na umístění mezi postupující čtyřiadvacítkou po výhře stouply, zatímco ty slávistické a plzeňské se propadly.

Aktuální předpovědi říkají, že na postup v Lize mistrů i v Evropské lize bude nejspíš potřeba devět bodů, na základě skutečných výsledků se to však může ještě změnit.

Jak si české týmy povedou a jaké bude konečné pořadí v žebříčku koeficientů?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

2. kolo

Kompletní los

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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