Řekové se blíží. České kluby musí zabrat, jinak přijdou o jistotu Ligy mistrů

Aktuálně jsou sice Češi desátí, v úvodních zápasech Ligy mistrů a Evropské ligy však nahráli pouze 0,4 bodu za výhru Sparty v Arménii. Naopak Plzeň i Slavia své úvodní zápasy nezvládly, takže se náskok ztenčil na pouhých 0,113 bodu, což je méně než hodnota jedné remízy.
Dvanáctí Řekové totiž byli stoprocentní, zvítězil AEK, Olympiakos i Kréta. Před Řeky aktuálně zůstávají ještě Poláci, kteří jsou na tom bodově stejně jako Češi, mají však ve hře jen dva týmy a oba své úvodní zápasy v Evropské lize prohrály.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko - 50,275 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko - 45,125 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Polsko - 45,125 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
12. Řecko - 45,012 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
13. Norsko - 38,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
14. Dánsko - 38,306 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
Připomeňme, že se hraje o nasazení v ročníku 2028/29, v tom příštím mají ještě Češi přímou účast mistra v Champions League jistou, když se na jaře těsně udrželi právě před Řeky.
Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby pak ještě dostanou bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.
A co by pro Čechy plynulo ze sesunu v žebříčku?
Desáté místo je klíčové, jelikož posílá šampiona přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Jedenáctá příčka by znamenala, že půjde „pouze“ do závěrečného předkola nejprestižnější evropské pohárové soutěže. Stejné to je i v případě dvanácté pozice.
Pro formu: devátá příčka pro změnu dává navíc vicemistrovi jistotu minimálně Evropské ligy – šance, že by Češi v této sezoně dohnali Turky, je však mizivá.
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Češi mají ve hře zmíněnou Slavii, Spartu a Plzeň, od října bude hrát ještě v Konferenční lize Jablonec. V předkolech vypadl Hradec Králové.
Řekové mají týmy rozdělené v pohárech totožně, tím čtvrtým je Panathinaikos, jenž do Konferenční ligy postoupil právě na úkor Hradce. Češi by tak měli v ideálním případě minimálně kopírovat řecké výsledky, což se zatím nedaří.
O Polácích a jejich dvou zástupcích už byla řeč, pozor si však české kluby musejí dávat také na aktuálně čtrnácté Dány.
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Ti sice zaostávají o takřka sedm bodů, všechny čtyři týmy jim ale hrají Konferenční ligu, kde se dobré výsledky sbírají snáz. Dánové navíc dělí čtyřmi, i tak by ale museli nahrát o 14 výher víc než Češi, což se jeví nepravděpodobně.
Poláky ale Dánové nejspíš přeskočí, minimálně s tím počítají predikce. Ty také aktuálně Řekům věřím v boji o desítku podstatně více než Čechům.
Predikce také propočítávají i pravděpodobnost jednotlivých týmů na postup v daných soutěžích.
Nepřekvapí, že sparťanské šance na umístění mezi postupující čtyřiadvacítkou po výhře stouply, zatímco ty slávistické a plzeňské se propadly.
Aktuální předpovědi říkají, že na postup v Lize mistrů i v Evropské lize bude nejspíš potřeba devět bodů, na základě skutečných výsledků se to však může ještě změnit.
Jak si české týmy povedou a jaké bude konečné pořadí v žebříčku koeficientů?