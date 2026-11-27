Protože český pohárový týden byl už takhle povedený.
Zatímco řecké kluby prohrály všechny své zápasy, Česko připsalo senzační výhru Plzně nad Benfikou a Jablonce s Luganem.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko - 54,675, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Řecko - 47,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Česko - 47,125 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko - 46,125 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
13. Dánsko - 42,306 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
14. Norsko - 41,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
Rozdíl tak aktuálně činí 0,487 bodu a zvítězit i Sparta, která nakonec padla 2:4, byl by ještě o 0,400 menší...
Podle specializovaného účtu Football Meets Data takhle sice řecké šance na desátou příčku klesly o 6,9 %, pořád se však pohybují nad devadesáti procenty.
Největšími vítězi jsou Dánové, kteří zapsali tři výhry, přeskočili sousední Nory a výrazně zvýšili své šance zejména na nejlepší dvanáctku. Na Čechy nicméně pořád ztrácí takřka pět bodů.
Právě dvanáctá pozice je ale v tuhle chvíli klíčová.
Zatímco ta desátá pošle mistra přímo do Champions League, nejlepší dvanáctka zajišťuje dvěma týmům přístup do kvalifikace o Evropskou ligu, a vítěz poháru má navíc garantovanou místenku v Konferenční lize, neb startuje v závěrečném předkole vyšší soutěže.
Naopak třináctá země vyšle do kvalifikace o Evropskou ligu jen vítěze poháru, a to ve třetím předkole, zatímco další dva týmy z pěti míří jen do bojů o Konferenční ligu.
Připomeňme, že v této sezoně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě český šampion do milionářské soutěže přímo.
Za výhru se v hlavní fázi udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby pak ještě dostanou bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.
Kromě samotných výsledků ve skupinové fázi tak bude hodně záležet na tom, kolik týmů která země pošle do jara.
Plzeň i Jablonec výhrami zvýšily své šance na postup, zato Sparta už to bude mít hodně náročné a Slavia je prakticky ze hry venku. Řekům, kteří mají taktéž ještě čtyři zástupce, naopak pravděpodobně skončí jen AEK.
Jak souboj v žebříčku koeficientů nakonec dopadne?