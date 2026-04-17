Počtvrté mezi milionáři. Český koeficient slaví, o co se bude hrát příští rok?

Sám má hodnotu kolem 75 milionů korun, český fotbal by však jeho trefu vyčíslil klidně na desetinásobek. Jen to si zhruba vydělá český klub za osmizápasové tažení hlavní fází Champions League.
Sumy v ostatních soutěžích jsou nejméně o polovinu menší.
I proto je takový důvod k radosti.
Zároveň do Česka opět zavítají ty největší fotbalové značky. Za poslední účinkování Sparty (postoupila ještě přes předkola) a Slavie (přímý postup) se do tuzemska v rámci nejslavnější klubové soutěže Evropy podívaly například Inter Milán, Atlético Madrid, Barcelona, Arsenal či Athletic Bilbao.
Pořadí národních koeficientů
v ročníku 2025/26
8. Belgie – 62,250 bodu, žádný tým ve hře, dělila pěti
9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti
10. Česko – 48,525 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti
11. Řecko – 48,412 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti
12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi
13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi
Teď ve frontě čekají další. Nejméně dvakrát!
Letošní ligový šampion, o němž se rozhodne v květnové nadstavbě, už má z loňska účast v Lize mistrů jistou, protože Česko v tehdejším pětiletém součtu koeficientů skončilo deváté. Letos díky vyřazení řeckých klubů z pohárových soutěží už je jasné, že bude desáté.
Což dává stejnou jistotu zase mistrovi příští sezony, který znovu nemusí absolvovat kvalifikaci. Česko tedy ví, že až do sezony 2027/28 bude mít svého zástupce v základní fázi Ligy mistrů. A také, že do zmíněného ročníku vyšle opět pět klubů.
Bylo to ale nakonec pořádné drama! Češi uhájili lukrativní místo jen o 0,113 bodu v žebříčku, což je v podstatě jediná remíza. Postup v úvodu zmíněného AEK Atény do semifinále Konferenční ligy by ještě Čechům nevadil (byli by desátí o 0,013 bodu), ale jakýkoli další uhraný bodík už by je odsunul.
O další body se bude hrát už od července, kdy zase startují pohárová předkola.
Vzhledem k tomu, že se koeficient počítá vždy jako součet zisků posledních pěti ročníků, odečte Česko na startu příští sezony 6,700 bodu (ročník 2021/22). Sezonní zisk se počítá vždy jako součet nahraných bodů všemi kluby děleno počtem startujících v dané sezoně.
Pořadí národních koeficientů
na startu ročníku 2026/27
8. Nizozemsko – 50,729 bodu
9. Turecko – 46,375 bodu
10. Česko – 43,025 bodu
11. Polsko – 42,125 bodu
12. Řecko – 40,412 bodu
13. Dánsko – 34,306 bodu
Stejně tak přijdou o část bodů i ostatní země a pořadí se ještě před předkoly promíchá. Češi zůstanou na desátém místě za osmým Nizozemskem a devátým Tureckem, blízko za sebou budou mít Poláky (o 0,900 bodu) a Řeky (o 2,613 bodu).
Rozestupy naznačují, že na udržení desítky zaručující šampiona v Lize mistrů bude potřeba zopakovat další úspěšný pohárový rok a nahrát minimálně víc než současných 11 bodů.
Kdyby se všem zemím povedlo zopakovat letošní zisky, Česko by se propadlo až na dvanácté místo. Řekové totiž nahráli o tři body víc, Poláci dokonce o čtyři a půl, protože těžili ze čtyř klubů v základní fázi Konferenční ligy.
Česko do příští sezony vyšle hned tři kluby s jistotou základní fáze některé ze soutěží. Šampiona do Ligy mistrů, vicemistr má díky loňskému devátému místu v koeficientu jistou minimálně Evropskou ligu a vítěz poháru zase jistou minimálně Konferenční ligu. Další dva týmy jdou do druhého předkola Evropské, resp. Konferenční ligy.
České zisky
2025/26 – 11,025 bodu
2024/25 – 10,550 bodu
2023/24 – 13,500 bodu
2022/23 – 6,750 bodu
2021/22 – 6,700 bodu
Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.
V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.
V posledních třech ročnících se Česko pokaždé přehouplo přes deset nahraných bodů. Dokáže to i počtvrté?