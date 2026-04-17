Počtvrté mezi milionáři. Český koeficient slaví, o co se bude hrát příští rok?

  11:40
Jeho jméno jste doteď nejspíš vůbec neznali, přesto právě on zařídil českému fotbalu jistý přísun několika stovek milionů. Isi Palazón, španělský útočník Raya Vallecana. Muž, který pojistil českému šampionovi příští sezony účast v základní fázi Ligy mistrů. Jak? Stačilo, aby ve čtvrtek večer vstřelil svůj 64. gól v profesionální kariéře, a vyřadil tím AEK Atény z pohárové Evropy.
Fotbalisté Raya Vallecana slaví postup do semifinále Konferenční ligy.

Fotbalisté Raya Vallecana slaví postup do semifinále Konferenční ligy. | foto: Reuters

Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.
Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí gól do sítě AEK Atény v odvetě...
Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón (vlevo) během utkání s AEK Atény.
DOBOJOVÁNO. Fotbalisté AEK Atény (žlutá) koušou zklamání, radují se soupeři z...
Sám má hodnotu kolem 75 milionů korun, český fotbal by však jeho trefu vyčíslil klidně na desetinásobek. Jen to si zhruba vydělá český klub za osmizápasové tažení hlavní fází Champions League.

Sumy v ostatních soutěžích jsou nejméně o polovinu menší.

I proto je takový důvod k radosti.

Zároveň do Česka opět zavítají ty největší fotbalové značky. Za poslední účinkování Sparty (postoupila ještě přes předkola) a Slavie (přímý postup) se do tuzemska v rámci nejslavnější klubové soutěže Evropy podívaly například Inter Milán, Atlético Madrid, Barcelona, Arsenal či Athletic Bilbao.

Pořadí národních koeficientů

v ročníku 2025/26

8. Belgie – 62,250 bodu, žádný tým ve hře, dělila pěti

9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti

10. Česko 48,525 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti

11. Řecko – 48,412 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti

12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi

13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi

Teď ve frontě čekají další. Nejméně dvakrát!

Letošní ligový šampion, o němž se rozhodne v květnové nadstavbě, už má z loňska účast v Lize mistrů jistou, protože Česko v tehdejším pětiletém součtu koeficientů skončilo deváté. Letos díky vyřazení řeckých klubů z pohárových soutěží už je jasné, že bude desáté.

Což dává stejnou jistotu zase mistrovi příští sezony, který znovu nemusí absolvovat kvalifikaci. Česko tedy ví, že až do sezony 2027/28 bude mít svého zástupce v základní fázi Ligy mistrů. A také, že do zmíněného ročníku vyšle opět pět klubů.

Bylo to ale nakonec pořádné drama! Češi uhájili lukrativní místo jen o 0,113 bodu v žebříčku, což je v podstatě jediná remíza. Postup v úvodu zmíněného AEK Atény do semifinále Konferenční ligy by ještě Čechům nevadil (byli by desátí o 0,013 bodu), ale jakýkoli další uhraný bodík už by je odsunul.

O další body se bude hrát už od července, kdy zase startují pohárová předkola.

To byl nervák! AEK obrat nedotáhl, český šampion si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů

Vzhledem k tomu, že se koeficient počítá vždy jako součet zisků posledních pěti ročníků, odečte Česko na startu příští sezony 6,700 bodu (ročník 2021/22). Sezonní zisk se počítá vždy jako součet nahraných bodů všemi kluby děleno počtem startujících v dané sezoně.

Pořadí národních koeficientů

na startu ročníku 2026/27

8. Nizozemsko – 50,729 bodu

9. Turecko – 46,375 bodu

10. Česko – 43,025 bodu

11. Polsko – 42,125 bodu

12. Řecko – 40,412 bodu

13. Dánsko – 34,306 bodu

Stejně tak přijdou o část bodů i ostatní země a pořadí se ještě před předkoly promíchá. Češi zůstanou na desátém místě za osmým Nizozemskem a devátým Tureckem, blízko za sebou budou mít Poláky (o 0,900 bodu) a Řeky (o 2,613 bodu).

Rozestupy naznačují, že na udržení desítky zaručující šampiona v Lize mistrů bude potřeba zopakovat další úspěšný pohárový rok a nahrát minimálně víc než současných 11 bodů.

Kdyby se všem zemím povedlo zopakovat letošní zisky, Česko by se propadlo až na dvanácté místo. Řekové totiž nahráli o tři body víc, Poláci dokonce o čtyři a půl, protože těžili ze čtyř klubů v základní fázi Konferenční ligy.

Česko do příští sezony vyšle hned tři kluby s jistotou základní fáze některé ze soutěží. Šampiona do Ligy mistrů, vicemistr má díky loňskému devátému místu v koeficientu jistou minimálně Evropskou ligu a vítěz poháru zase jistou minimálně Konferenční ligu. Další dva týmy jdou do druhého předkola Evropské, resp. Konferenční ligy.

České zisky

2025/26 – 11,025 bodu

2024/25 – 10,550 bodu

2023/24 – 13,500 bodu

2022/23 – 6,750 bodu

2021/22 – 6,700 bodu

Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.

V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.

V posledních třech ročnících se Česko pokaždé přehouplo přes deset nahraných bodů. Dokáže to i počtvrté?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Počtvrté mezi milionáři. Český koeficient slaví, o co se bude hrát příští rok?

Fotbalisté Raya Vallecana slaví postup do semifinále Konferenční ligy.

Jeho jméno jste doteď nejspíš vůbec neznali, přesto právě on zařídil českému fotbalu jistý přísun několika stovek milionů. Isi Palazón, španělský útočník Raya Vallecana. Muž, který pojistil českému...

17. dubna 2026  11:40

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Od roku 2018 hrají fotbalisté Prostějova pravidelně druhou ligu. V roce 2021 dokonce tehdejší předseda klubu František Jura, současný primátor města, prohlásil: „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o...

17. dubna 2026  7:27

Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl

Premium
Vincent Kompany během tréninku Bayernu Mnichov před zápasem Ligy mistrů.

Mezi kolegy z branže je nepřehlédnutelný. Mluví jinak. Vystupuje jinak. Obléká se jinak. Vincent Kompany, belgický kouč Bayernu Mnichov, je trenérský originál a zjevení v tom nejlepším smyslu. Má...

17. dubna 2026

To byl nervák! AEK obrat nedotáhl, český šampion si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů

DOBOJOVÁNO. Fotbalisté AEK Atény (žlutá) koušou zklamání, radují se soupeři z...

Fotbalisté AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy nedotáhli do konce obrat proti Vallecanu a po výhře 3:1 (první duel 0:3) v soutěži končí, což je skvělá zpráva pro český fotbal. Ten udržel v...

16. dubna 2026  23:30

Braga je v semifinále Evropské ligy. U velké otočky v Seville byl i Horníček

Lukáš Horníček v brance Bragy zasahuje proti Alvarovi Fidalgovi z Betisu.

Braga s Lukášem Horníčkem v brance zvítězila po velkém obratu na hřišti Betisu Sevilla 4:2 a v semifinále Evropské ligy narazí na fotbalisty Freiburgu. Druhou dvojici tvoří Nottingham a Aston Villa,...

16. dubna 2026  23:21

Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém...

Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím...

16. dubna 2026  20:57

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

16. dubna 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Messi koupil klub z páté španělské ligy. Má pomoct zastavit jeho propad

Lionel Messi slaví branku Interu.

Osminásobný vítěz Zlatého míče a mistr světa Argentinec Lionel Messi se stal majitelem fotbalového celku Cornellá. Katalánský klub, který hraje pátou nejvyšší španělskou soutěž, o tom informoval na...

16. dubna 2026  18:36

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno

Rozhodčí Josef Tomanec vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Sudí z moravské třetí a čtvrté ligy figuroval mezi obviněnými v sázkařské korupční kauze, po jeho odchodu z asociace s ním etická...

16. dubna 2026  18:10

Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Baník Ostrava zaplatí 180 tisíc korun za to, že jeho fanoušci použili pyrotechniku a přerušili tím utkání 28. ligového kola se Slavií. Pražský klub rovněž kvůli pyrotechnice dostal pokutu 70 tisíc...

16. dubna 2026  17:53

Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...

16. dubna 2026  16:43

Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu.

Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:41

