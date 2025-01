Turecko dotírá, devátá příčka v pořadí národních koeficientů je v ohrožení

Neúspěšné tažení Slavie z Evropské ligy český koeficient pocítí. Vždyť slávisté v posledních letech byli největším přispěvatelem, v současném ročníku však přidala víc bodů i Mladá Boleslav.

Sedmé dějství základní fáze rozhodlo, že ve vyřazovací fázi evropských pohárů bude český fotbal reprezentovat jen Plzeň. A právě na ní záleží, jestli se podaří uhájit devátou příčku v pořadí národů.

Nasazení z české ligy pro ročník 2026/2027 Když Česko udrží 9. příčku v pořadí národních koeficientů 1. místo = Liga mistrů

2. místo = 3. předkolo Ligy mistrů (jistá účast v Evropské lize)

vítěz poháru = 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize)

3. místo = 2. předkolo Evropské ligy

4. místo = 2. předkolo Konferenční ligy

Zásadní pro účast klubů je sice desátá pozice, která domácímu šampionovi zaručuje přímou účast v Lize mistrů a druhému týmu tabulky kvalifikaci. Tu Česko pro nasazení do sezony 2026/2027 udrží bezpečně, protože jedenácté Řecko, dvanácté Norsko či třinácté Rakousko mají velkou ztrátu.

Aby se před české kluby dostaly, musely by ty řecké ve zbývající části sezony uhrát o čtrnáct vítězství víc. Takový je mezi oběma zeměmi rozdíl momentálně. Ve skutečnosti to může být míň, protože do hry po skončení základní fáze vstoupí bonusy za pořadí a následně za postupy do osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.

I tak má Česko takřka jistotu, že v ročníku 2026/2027 bude mít mistra v Champions League.

Tu samozřejmě má i pro příští sezonu 2025/2026. Druhý tým Chance Ligy půjde do druhého předkola Ligy mistrů, takže v případě neúspěchů v kvalifikacích nemusí dosáhnout ani na základní fázi Konferenční ligy.

Nasazení z české ligy pro ročník 2025/2026 Česko loňskou pohárovou sezonu zakončilo na 10. místě 1. místo = Liga mistrů

2. místo = 2. předkolo Ligy mistrů

vítěz poháru = 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize)

3. místo = 2. předkolo Evropské ligy

4. místo = 2. předkolo Konferenční ligy Poznámka: Pokud Mol Cup vyhraje tým do 3. místa, tak 4. tým půjde do 2. předkola Evropské ligy a 5. tým do 2. předkola Konferenční ligy.

Pro následující sezonu však lze pozici vicemistra vylepšit. Když Česko udrží současnou devátou příčku, druhý tým ligy půjde až do 3. předkola Champions League. A v případě vyřazení už další předkolo hrát nebude a stane se účastníkem Evropské ligy.

Desátí Turci však náskok trpělivě stahují, ztrácí už jen 0,800 bodu, což jsou v přepočtu na hřiště dvě výhry, nebo čtyři remízy. Za výhru jsou dva body, za remízu jeden. A při přepočtu do národního koeficientu se dělí počtem účastníků, což je v případě Česka i Turecka pěti.

Ale poté, co ve středu porážka s Interem stvrdila očekávanou neúčast Sparty v dalším pokračování Ligy mistrů a čtvrtek přinesl konec Slavie v Evropské lize, predikce na deváté místo favorizují Turecko. Česko má podle nich třetinovou šanci, soupeři narostla na 67 procent.

Postoupí Viktoria Plzeň přímo do osmifinále Evropské ligy? celkem hlasů: 662 Ano 33 %(220 hlasů) Ne 59 %(393 hlasů) Nevím 7 %(49 hlasů)

Turecko totiž může mít ve vyřazovací fázi Evropské lize vedle Galatasaraye i jeho městské rivaly Fenerbahce a Besiktas, byť oba týmy budou muset v závěrečném kole na hřišti Midtjyllandu resp. Twente bodovat.

Letošní příspěvky do národního koeficientu Sparta 14,500 bodu

Plzeň 14,000

Ml. Boleslav 9,000

Slavia 6,000

Ostrava 3,000 Poznámka: Plzeň takřka jistě Spartu do konce sezony přeskočí díky očekávanému bonusu za umístění v tabulce Evropské ligy a případným dalším úspěchům ve vyřazovací fázi.

Českým klubům by se hodilo, aby aspoň jeden z nich dál nepostoupil. Pak bude záležet, jakou příčku Plzeň po základní části obsadí, kterou ještě čeká duel v Bilbau.

Když zůstane na současném jedenáctém místě, obdrží bonus 3,5 bodu, což do národního koeficientu přinese 0,700 bodu.

Když se posune v tabulce výše, s každým dalším umístěním si polepší o 0,250 bodu, v přepočtu na koeficient to je o 0,050 bodu víc. Pokud klesne, je to naopak. Nejhůř může Plzeň obsadit jedenadvacátou pozici, za což obdrží jeden bod a do koeficientu připíše 0,200 bodu. To už je však nyní započteno.