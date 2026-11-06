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Fotbalové nadšení. Škoda, že nešlo střídat jak v hokeji, mrzí kouče mladíků Hradce

Radomír Machek
  12:02

Marek Kulič jako prvoligový trenér | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V létě si podobný, pro řadu z nich životní, zážitek při své cestě pohárovou Evropou vyzkoušeli hráči prvního mužstva hradeckého fotbalového klubu. Tým do 19 let za sebou má úspěšnou premiéru v pohárové Evropě. Se vším, co k tomu patří včetně divácké podpory.

Na jejich odvetný zápas s albánským mistrem Partizani Tirana ve 2. kole Youth League evropských šampionů této věkové kategorie, totiž přišlo do hradecké FINEP Areny téměř 2300 diváků.

Na mládežnický tým v českých podmínkách neskutečná návštěva navíc viděla stvrzení postupu hradeckého mužstva. Z Albánie si totiž přivezlo výhru 6:0, v domácím prostředí postup potvrdilo výhrou 3:0.

„Bylo to neskutečné, těšil jsem se na to celý týden. Atmosféra byla neskutečná, náramně jsme si to užili. Fanoušky jsem vnímal během celého zápasu a když jsme dali gól, byla to euforie. Přišla celá rodina, přítelkyně s její rodinou a pár lidí z vesnic,“ popsal za všechny hráče pocity z největšího zážitku dosavadní fotbalové kariéry Dominik Cvejn.

Hradec se do prestižní evropské soutěže dostal jako úřadující český šampion své věkové kategorie. V úvodním kole měl díky koeficientu volno, ve druhém narazil na albánské šampiony, které poslal z kola ven i díky vysoké výhře v Tiraně. Připravil si tím výbornou výchozí pozici pro odvetu, která se stala fotbalovou událostí.

„Kluci byli natěšení, věděli, že přijdou rodiče, přítelkyně, známí, o motivaci ani nebyla řeč. Byli připraveni a strašně moc se těšili. Spíš byl problém, že nemůžu střídat jako v hokeji, aby si zahráli všichni,“ sdělil po hradecké evropské mládežnické premiéře Marek Kulič, trenér týmu.

Mladí slávisté zdolali Arsenal, v Youth League vyhráli i počtvrté

Postupem přes Albánce si hradečtí mládežníci vybojovali další zážitek, který pro tuto věkovou kategorii není zcela běžný. V dalším kole na ně totiž čeká kazašský FC Kairat Almaty. První zápas sehrají na svém stadionu, odvetu v Kazachstánu, a to ještě v podzimní části fotbalové sezony.

„Začínáme doma, bude to strašně těžké a bude důležité, abychom tento dvojzápas dobře rozehráli. Těšíme se hlavně kvůli klukům, protože si to zaslouží a jsou natěšení,“ uvedl Kulič.

Hradec se v Youth League pohybuje v části juniorských šampionů jednotlivých zemí, hlavní soutěž absolvují týmy klubů hrajících Champions League. Česko tam reprezentuje juniorka pražské Slavie, a to úspěšně – v prvních čtyřech zápasech nebyla poražena.

Hradec se ji pokusí napodobit, zatím za sebou má dvě vysoké výhry a před sebou soupeře, o kterém shání alespoň nejzákladnější informace.

„Máme už k dispozici video z prvního zápasu Kairatu, který hrál doma s MTK Budapešť. A v nejbližších dnech bychom měli dostat i video z odvety,“ sdělil trenér Kulič.

Zdůraznil, že si cení spolupráce v rámci klubu, pro který je už druhá letošní pouť pohárovou Evropou dobrou vizitkou: „S áčkem máme super spolupráci, pomáhají nám videoanalytici a trenér David Horejš mi půjčil hráče, abychom se sehráli, platí to i o trenérech béčka.“

Hradec se v létě ukázal v seniorské Evropě, kde se v předkolech střetl i s evropskými velkokluby, jako jsou Besiktas Istanbul či Panathinaikos Atény.

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