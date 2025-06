Auckland City hned ve druhém utkání turnaje v neděli od 18 hodin středoevropského času narazí na Bayern Mnichov a vy se tak klidně můžete připravit na nevídanou nálož.

„Říká se, že profíkem se stane zhruba jedno procento fotbalistů na celém světě. V tom případě budeme v Americe reprezentovat těch zbylých devětadevadesát,“ prohlásil Adam Mitchell, obránce a povoláním realitní makléř, v rozhovoru pro Fox Sports.

On, jeho spoluhráči a pochopitelně také veškerý doprovod si kvůli nově vzniklému turnaji museli vzít dovolenou. „Všichni máme běžná zaměstnání, děláme od devíti do pěti, což je v kombinaci s fotbalem extrémně náročné a vyčerpávající. Tohle je však naprosto úžasná odměna, na kterou se moc těšíme. Nebo spíš: Nemůžeme se dočkat!“

Jestliže tápete, kde se trpaslík z Tichého oceánu mezi globální fotbalovou elitou vzal, čtěte pozorně.

Největší a nejpopulárnější novozélandský klub Auckland FC (nikoli City!) hraje profesionální soutěž v Austrálii, která ale už téměř dvě dekády fotbalově spadá pod asijskou federaci. Tam se účastní klubových pohárových soutěží nebo třeba kvalifikace o MS.

Proto se oficiálním vyslancem Oceánie, která měla na šampionátu klubů od začátku slíbené jedno místo, musel stát někdo jiný.

Amatéři z Auckland City se kvalifikovali přes oceánskou Ligu mistrů, protože ve finále soutěže porazili tým Hekari United z Papuy Nové Guiney 2:0, a kromě úžasného zážitku, který je čeká, si přijdou také na pohádkové prémie.

Od FIFA má klub z Aucklandu na základě své komerční hodnoty a postavení ve světovém žebříčku jistých minimálně 3,58 milionu dolarů. Další peníze si může vydělat díky výsledkům, i když to je zrovna v tomhle konkrétním případě spíš utopie.

Angus Kilkolly, útočník novozélandského klubu Auckland City, se rozcvičuje před zápasem domácí soutěže.

Podle tzv. Opta Power Ranking, což je žebříček, který na základě datových srovnání sestavuje analytická společnost Stats Perform, je Auckland City 4 957. nejlepší tým světa.

Bayern, jeho nedělní soupeř, je podle stejného pořadí šestý...

Ve skupině fotbalisté z Aucklandu narazí také na Benfiku Lisabon z Portugalska (24. místo) a argentinskou fotbalovou ikonu Boku Juniors (131. místo). „Jsme David, který jde proti Goliášovi,“ říká devětadvacetiletý Mitchell a jako by s lehkou obavou dodává: „Nikdo neví, co se v zápase může stát.“

I on tuší, že kdyby se týmu dařilo jako v generálce, v níž v úterý podlehl Al Ainu ze Spojených Arabských Emirátů jen 0:1, byl by to vlastně trochu zázrak.

Vždyť už v neděli budou borci, co hrají fotbal hlavně pro radost, střežit například Harryho Kanea, dlouhodobě jednoho z nejobávanějších útočníků planety.

„Nemůžu slíbit, že nám nedá gól, ale udělám maximum,“ culil se Mitchell, který jako teenager zkoušel prorazit v Crvené zvezdě Bělehrad i v anglickém Boltonu. Marně.

Od roku 2019 hraje na Novém Zélandu, kde stejně jako všichni jeho spoluhráči kombinuje fotbal kombinuje s běžným zaměstnáním. Tamní nejvyšší soutěž je amatérská.

Jedenáctka fotbalistů Auckland City před zápasem MS klubů v roce 2023. Tehdy se ještě hrálo ve starém formátu a zástupce Oceánie vypadl hned v prvním kole se saúdskoarabským al-Ittihádem (0:3). Nyní ho čekají hned tři duely v základní skupině.

„Doma na Novém Zélandu jsme zvyklí hrát hodně s balonem a tvořit,“ přidává kapitán Mario Ilich, jenž s týmem zažil i některé předchozí klubové šampionáty, na kterých klub z Oceánie převážně končil už v předkole (hrálo se podle starého formátu). Nyní tuší: „Bude to pro nás všechny neskutečná škola. Pár těžkých zápasů s lepšími týmy jsme už odehráli, nejdůležitější je adaptovat se na jejich hru a rychlost.“

Jestli se to chlapcům z Aucklandu alespoň částečně podaří, bude to příběh turnaje, který jinak běžné fanoušky zatím příliš nevtáhl.

Poznat je to mimo jiné na chabém zájmu o vstupenky, jejichž cenu FIFA neustále tlačí níž a níž. Lidem i sponzorům slíbila nablýskanou sportovní show, ale teď se obává fiaska a (polo)prázdných stadionů.

To ovšem není starost pro hráče z Aucklandu, před nimiž naopak stojí životní fotbalová výzva. Je vůbec možné, aby ji ustáli?