Na koho narazí české týmy v play off? Sparta může jít na Celje, Sigma do Anglie

Úvodní los předkola play off, kde začne Sigma, je na programu v pátek 16. ledna. Olomouc, která skončila na posledním postupovém 24. místě, se dozví jednoho soupeře z dvojice na 9. a 10. místě.
Na deváté příčce skončilo švýcarské Lausanne, z desátého místa pak hrozí anglický Crystal Palace, účastník Premier League.
Soupeři českých týmů v pohárovém play off
konkrétní tým určí los
Sparta (osmifinále):
Celje (Slovinsko)
Olomouc (předkolo play off):
Lausanne (Švýcarsko)
Sigma do vyřazovací fáze postoupila doslova na poslední chvíli. Nejprve měla jistotu, jenže pak Zrinjski Mostar srovnal v nastavení s Rapidem Vídeň, což Olomouc odsunulo mimo postupová místa. Díky penaltě v řeckých Aténách, která přišla až v 15. minutě nastavení, se však vrátila zpět na 24. místo před smolaře z Craiovy.
Ta samá situace odsunula Spartu na čtvrté místo tabulky, což na přímém postupu do osmifinále nic nezměnilo. Pražany čeká jeden ze soupeřů na 13., 14., či 19., nebo 20. místě.
Týmy z lépe postavené dvojice – slovinské Celje a nizozemský Alkmaar, se v předkole play off utkají s týmem z dvojice arménský Noah a kosovská Drita. Přesné párování určí právě lednový los.
Z těchto čtyř tedy v únoru vzejde dvojice vítězů, která půjde při dalším losu na Spartu. Ta se konkrétní jméno osmifinálového soupeře dozví až 27. února. Favorité jsou týmy na vyšších příčkách, tedy Celje a Alkmaar.
Do vyřazovací fáze s největší pravděpodobností postoupí i Plzeň v Evropské lize, kde je zatím v tabulce čtrnáctá. Musí odehrát ještě zbývající dvě lednová kola, která rozhodnou o tom, z jakého místa nakonec Plzeň projde, a také jestli nepostoupí do osmifinále přímo. Na to má ale podle modelů jen pětiprocentní šanci, nejdřív doma hostí Porto a základní fázi zakončí v Basileji.
Slavia je v Lize mistrů už ze hry, nicméně stále může svými získanými body přispět do českého koeficientu.