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Na cestu do Anglie si vydělal v Milionáři. Teď slaví historický postup do Ligy mistrů

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  13:27

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Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu mistrů. | foto: Ludvig Thunman / Bildbyran Photo Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Říká vám něco efekt motýlích křídel? Teoretický fyzikální koncept popisuje, jak zdánlivě bezvýznamná změna spouští řetězec vedoucí v konečném důsledku až k události obrovského dopadu. Fotbalových příkladů byste našli mnoho, ten z úterního závěrečného předkola kvalifikace o Ligu mistrů ale vyčnívá.

„Úžasný večer. Právě jsme se dostali do nejprestižnější soutěže světa. A já jsem ten nejšťastnější trenér na světě,“ rozplýval se po senzačním vítězství 5:2 v prodloužení nad izraelskou Beer Ševou litevský trenér Valdas Dambrauskas ze Sabahu Baku.

S týmem, který existuje pouhých devět let, se mu povedlo projít všemi čtyřmi předkoly, v tom posledním zvrátit nepříznivý výsledek 1:2 z úvodního zápasu, dovést utkání do prodloužení skvělým signálem z 94. minuty a poté dvěma góly vystřelit více než půl miliardy za vstup mezi fotbalovou smetánku.

Fantazie! Jenže nebýt jednoho zdánlivě bezvýznamného mávnutí motýlími křídly před čtyřiadvaceti lety, na zaplněném třicetitisícovém stadionu v hlavním městě Ázerbájdžánu by Dambrauskas nejspíš osobně nikdy nestál.

V roce 2002 usedá jistý pětadvacetiletý mladík do horkého křesla v litevské soutěži Šeši nuliai – milijonas, chcete-li Šest nul – to je milion. Nebo pro Čechy jistě známější název Chcete být milionářem?

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Ti, kteří tuhle televizní show dobře znají, vědí, že k přesunu vedle moderátorské židle ještě musíte zvládnout drobný kvíz, který vás z několika soutěžících nominuje do středu studia.

Zanedlouho si mladý Dambrauskas v zářivém stříbrném obleku a s nevýraznými brýlemi odnáší díky záchytnému bodu čtyři tisíce litevských litasů, což dnes dělá přibližně 28 tisíc korun.

Valdas Dambrauskas v roce 2002 v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem?

„Přesvědčovali mě, ať se nehlásím. Slýchal jsem, že ani není možné nic vyhrát, že je to všechno podvod. A vidíte, jde to,“ popisoval poté milovník kvízů a vášnivý hráč šachu. Fotbalu se dříve nikdy na pořádné úrovni nevěnoval.

Za pár let má na krku historický postup do Ligy mistrů.

Jak?

Díky získaným penězům obratem odcestoval do Anglie, kde rozvážel noviny a živil se i jako pošťák, prodavač či malíř pokojů. Vydělal si, aby mohl na Metropolitní univerzitě v Londýně vystudovat obor sportovní věda a trenérství.

Velká radost. Hráči Sabahu se radují z historicky prvního postupu do základní fáze Ligy mistrů.

Postupně sice nahlédl do akademií Manchesteru United, Fulhamu či Brentfordu, svou první štaci však zahájil až v deváté anglické lize u týmu Kingsbury London Tigers ze čtvrti Ealing, kde pomohl k nejlepšímu klubovému výsledku v historii.

Po angažmá u litevských mládežnických výběrů trénoval i tamní tým Ekranas Panevežys. „Tenkrát jsem se k tomu ještě účastnil šachových turnajů, například litevského mistrovství v rapid šachu,“ líčil Dambrauskas pro chorvatský klub Gorica, což byla jeho první profesionální mise mimo Pobaltí.

Chorvatští novináři mu tenkrát dokonce přichystali kvíz, ve kterém správně odpověděl na otázku, kdy byl postaven fotbalový stadion ve Velike Gorici, nebo například naprosto přesně vypálil, kolik obyvatel má místní okres.

Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu mistrů.

„Dříve jsem zkoušel také atletiku, běhal jsem dlouhé tratě, ale nebyl jsem moc úspěšný. Jediné, co mi šlo, byly šachy,“ vyprávěl tehdy pro chorvatský web 24sata. „Šachové znalosti mi pomáhají i ve fotbale. V obou sportech platí, že kvalitu soupeře poznáte podle středu pole.“

Vedle Gorice trénoval také Žalgiris Vilnius, RFS Riga, Ludogorec Razgrad, Hajduk Split, OFI Krétu, Omonii Nikósie či v maďarském Miškovci.

Dohromady už nasbíral dvanáct trofejí, poslední dvě právě v Ázerbájdžánu, kde v konkurenci Karabachu, největšího klubu v zemi, získal se Sabahem domácí double. Teď se mladý klub stal druhým ázerbájdžánským týmem, který si zahraje základní fázi Ligy mistrů.

„Šachy mě ještě naučily kontrolovat své emoce. Není zdravé, když se po vítězství nebo prohře cítíte příliš na výši, nebo naopak skleslí. Postupně se naučíte, že není důležité, kdo má kolik tetování nebo jaké nosí oblečení. Ale jaký člověk proti vám stojí,“ dodal Dambrauskas.

Po postupu do Ligy mistrů možná emoce trochu popustí.

To všechno i kvůli tomu, že tenkrát neznal odpověď na otázku: Ve které zemi vychází nejvíce tištěných deníků?

Kdyby tenkrát správně odpověděl, že v Japonsku, mohl klidně vyhrát i kýžený milion. A kdyby se nepřihlásil vůbec, kdo ví, kde by byl dnes.

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