Musíme ukázat, že chceme postoupit víc než Varaždín, velí jablonecký Zorvan

„Soupeř v prvním utkání ukázal, že jeho ofenzivní hráči mají kvalitu, my jsme udělali v defenzivě nějaké chyby a oni nás ze všeho potrestali. Toho se musíme doma v odvetě určitě vyvarovat, protože víme, že prostě potřebujeme vyhrát. Máme zprávy, že lístků už moc nezbývá, tak věříme, že s podporou diváků to zvládneme,“ tvrdí jablonecký trenér Luboš Kozel.
„Ztrácíme jeden gól, takže musíme být mnohem více aktivní jak s míčem, tak i bez míče, a od začátku do toho šlápnout,“ řekl záložník Filip Zorvan. „Myslím si, že na postup máme a musí to být vidět hned od první minuty. Je třeba si udělat respekt a ukázat, že to chceme víc než oni.“
Jablonečtí se na odvetu, ve které musejí zvítězit, pozitivně naladili nedělní ligovou výhrou nad Olomoucí, když dokázali otočit výsledek a oslavili triumf 2:1. „Ten zápas nám hodně pomohl, protože máme za sebou důležitý pocit vítězství. Nálada je proto pozitivní a bojovná a pro postup uděláme všechno,“ velí Zorvan.
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Jablonec - Varaždín živě: Kde sledovat Konferenční ligu v TV a online
Zatímco Varaždín měl o víkendu ligové volno, Jablonecké čeká v úvodu sezony třetí ostrý zápas během osmi dnů, proto se dá opět čekat rotace v sestavě. V ní ale určitě nebude záložník Suchan, který zazářil v utkání proti Olomouci povedeným výkonem i vítězným gólem. Na úvodní soupisce pro Konferenční ligu, jež se tvořila už před časem, se totiž neobjevil.
„Kdybychom věděli, že takhle výborně zahraje proti Olomouci před tím, než jsme tu soupisku dělali, tak by v ní asi byl. Když jsme se ale vraceli ze soustředění, tak jsme se museli i s ohledem na typy hráčů nějak rozhodnout,“ vysvětlil Kozel.