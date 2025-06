Od našeho zpravodaje na Slovensku Překvapilo, když na tiskovou konferenci přišel společně s kapitánem Sejkem. „Tak kde sedíte, trenére?“ prohodil útočník, než poprvé kouč Jan Suchopárek spustil. „Sice končím, ale tahle tiskovka by...

Konec sezony? Nikoliv. V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12...

Obhájci trofeje odstartovali vítězně. Fotbalisté Manchesteru City si ve svém prvním vystoupení na letošním mistrovství světa klubů poradili s marockým týmem Wydad Casablanca 2:0. Už do poločasu se...

Nizozemci jsou po výhře nad Ukrajinou ve čtvrtfinále ME do 21 let. Němci zdolali Anglii

Fotbalisté Nizozemska na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku postoupili po výhře 2:0 nad Ukrajinou do čtvrtfinále, kde je čeká Portugalsko. Finsko remizovalo 2:2 s Dánskem, které jako vítěz...