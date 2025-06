Delegace italského klubu přinesla Trumpovi dres s číslovkou 47, jelikož je v pořadí 47. prezidentem USA.

Devětasedmdesátiletý státník poté spustil projev, během něhož začal v jednu chvíli kritizovat svého předchůdce Joe Bidena.

„Byl pro zavírání hranic, takže by vás logicky napadlo, že bude i proti tomu, aby se transgender sportovkyně či muži mohli zúčastnit ženských kategorií,“ rýpl si Trump, jenž má na zmíněnou tematiku poměrně jasný názor, což potvrdil třeba v únoru, když zakázal trans sportovkyním soutěžit se ženami.

Pak se prezident otočil na hráče Juventusu, kteří stáli za ním, a zeptal se jich: „Mohla by ve vašem týmu hrát žena? Měla by na to?“

Fotbalisté se po sobě nervózně koukali a nevěděli, jak odpovědět. V trapném tichu se Trump otočil a položil tutéž otázku i zúčastněnému generálnímu manažerovi týmu Damienu Comollimu.

„Máme kvalitní ženský tým,“ reagoval Comolli rozpačitě.

„Ale asi by měl hrát pouze se ženami,“ nenechal se prezident odbýt. Když Comollimu viditelně došla slova, popíchl ho ještě Trump: „Chová se jako skutečný diplomat.“

Tím poněkud trapná scénka skončila a hráči Juventusu se z ní očividně oklepali rychle, jelikož o pár hodin později rozstříleli al-Ajn ze Spojených arabských emirátů 5:0.

Schůzky se mimochodem zúčastnil i Gianni Infantino, šéf FIFA, která celý turnaj zaštiťuje. Infantino se podle zahraničních novinářů s Trumpem setkává pravidelně, což vyvolává otázky zejména s ohledem na návrat Rusů do elitních soutěží.

„Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě. Znamenalo by to, že je válka u konce,“ pronesl Infantino, kterého Trump označuje jako „King of Soccer“ (král fotbalu), na 49. kongresu evropské fotbalové asociace UEFA v Bělehradě.

„O návratu Rusů jsme se nebavili,“ ujišťoval nicméně v březnu, krátce poté, co navštívil Bílý dům.

Ve středu tam byl znovu, kontroverze však vyvolalo zcela jiné téma.