Drtivý výsledek asi nikoho nepřekvapil.

Vítěz Ligy mistrů a dost možná tým s nejlepší formou na světě proti mužstvu, kterému účast na turnaji zajistil spíš marketingový potenciál než výkony na hřišti. A přesto postoupil ze skupiny.

I díky Messimu, jenž ve skupině proti Portu (2:1) vstřelil krásný vítězný gól z přímého kopu. Něco podobného zkoušel i v závěru proti PSG, ale trefil jen zeď.

„Z turnaje si beru to, že jsme zvládli vytyčené cíle. Bylo jasně vidět, že jsme nepřijeli jako otloukánek, ale naše hra měla určitou úroveň. A víc se od nás asi čekat nedalo,“ pravil smířlivě kouč Javier Mascherano.

Vypadnutí v osmifinále už ani Messi nezabránil.

V osmatřiceti letech možná není tak rychlý jako dřív, ale s balonem u nohy pořád umí z ničeho vykouzlit geniální přihrávku. Ve druhé půli z prvního doteku mistrně přehodil obranu, jenže Suárezovi balon utekl od nohy, a tak z celé akce nic nebylo.

Před lety v Barceloně by se po téhle spolupráci nejspíš běželi radovat k rohovému praporku, takže v tom můžete hledat i určitou symboliku. Tečku za jednou érou.

„Je to unikátní hráč a potkat se s ním na hřišti bylo výjimečné. Jako dítě jsem sledoval jeho magické kousky u televize,“ usmíval se mladý obránce Lucas Beraldo, jenž naskočil do druhé půle. V hlavním městě Francie, kde Messi hrál před svou americkou štací, se minuli o půl roku.

Ousmane Dembélé se s Messim sice potkal v Barceloně, ale přesto si po utkání řekl nejenom o dres, ale také o šortky a kopačky.

Z Evropy se Argentinec možná odklidil, ale pro fotbalový svět zůstává modlou.

„PSG je ve skvělé formě, vyhráli všechno, ale lidé si stejně kupovali lístky hlavně proto, aby viděli Messiho,“ pravil Mascherano.

Fanoušci Interu Miami v dresech Lionela Messiho na zápase s PSG.

Důvod je jasný – nikdo neví, zda probíhající klubový šampionát nebyl tím posledním, kde se Argentinec představí. „A neví to ani samotný Messi,“ zdůraznil novinář Guillem Balague, jenž o něm před dvěma lety napsal knihu.

Celý fotbalový svět má samozřejmě v hlavě scénář, kdy se rozloučí příští rok na světovém šampionátu. A kdo ví, třeba by i Argentině mohl pomoct k obhajobě zlata.

Jenže to jsou všechno spekulace, domněnky a přání. Fakta jsou taková, že Messimu koncem prosince vyprší v Miami smlouva a novou zatím nepodepsal. V Uruguayi navíc odnedávna se Suárezem vlastní fotbalový klub, za nějž by si třeba mohli společně kopnout. To by však znamenalo v podstatě fotbalový důchod.

„Momentálně jde zápas po zápase, turnaj po turnaji. Pokud kontrakt prodlouží, všechno si pořádně vyhodnotí. Momentálně však nemáme ani náznaky, jak se rozhodne,“ doplnil Balague.

A tak nezbývá než čekat.

Pokud po vypršení smlouvy ukončení kariéru, nikdo se mu nebude moct divit. Ve fotbale vyhrál úplně všechno, nemusí už nikomu nic dokazovat.

Na druhou stranu – proč se ještě naposledy nezapsat do historie? Dosud žádný kapitán svůj národní tým nedovedl ke dvěma triumfům na mistrovství světa.

Messi může být první.