Manchester poslal do vedení už v deváté minutě Doku, záhy ale po chybě v rozehrávce brankáře Edersona srovnal Koopmeiners. Přesto šel favorit do kabin s náskokem, v 26. minutě Kalulu zazmatkoval a centrovaný míč si špatným prvním dotykem srazil do brány.

Rodri z Manchesteru City rozehrává, přihlíží Teun Koopmeiners z Juventusu.

Ve druhé půli „Citizens“ rozhodli dalšími třemi góly. Nejprve skóroval zblízka Haaland, pro kterého to byla ve 24 letech 300. branka v kariéře. V 69. minutě Foden a čtvrt hodiny před koncem se prosadil výstavní ranou o břevno Savinho. V závěru jen zkorigoval skóre Vlahovič. Manchester porazil Juventus po šesti vzájemných duelech a třech předchozích prohrách.

Ve druhém utkání skupiny Al-Ajn ze Spojených arabských emirátů zdolal 2:1 Wydad Casablanca a obsadil třetí příčku. Obrat dokonal v 50. minutě Kaku.

Mistrovství světa fotbalových klubů: Skupina G:

Juventus Turín - Manchester City 2:5 (1:2)

Branky: 11. Koopmeiners, 84. Vlahovič - 9. Doku, 26. vlastní Kalulu, 52. Haaland, 69. Foden, 76. Savinho. Wydad Casablanca - Al-Ajn 1:2 (1:1)

Branky: 4. Mailula - 45.+1 Laba z pen., 50. Kaku

Konečná tabulka: