První poločas patřil Al Ahly a domácí musel několika skvělými zákroky zachránit brankář Oscar Ustari. Osmatřicetiletý gólman si poté vyznamenal i ve 43. minutě, kdy zlikvidoval Trezeguetovu penaltu.

„Jsem zklamaný, mohli jsme mít všechny tři body. Inter i jeho velké hvězdy respektujeme, ale v prvním poločase jsme mohli dát tři, čtyři góly a bylo by hotovo,“ uvedl útočník Al Ahly Visam Abú Alí.

Po přestávce převzalo iniciativu Miami. V 64. minutě Messiho přímý kop skončil na tyči a v šesté minutě nastavení pak osminásobný držitel Zlatého míče dalekonosným pokusem trefil břevno.

„Byla to dobrá fotbalová party. Je to nová soutěž a pro nás šance zahrát si se soupeři, které normálně nepotkáváme. Můžeme ukázat, co umíme,“ uvedl trenér Interu Javier Mascherano.

Miami a Al Ahly v dalších zápasech ve skupině čekají Porto a Palmeiras. Do osmifinále postoupí dva nejlepší celky tabulky.