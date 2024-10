Na vědomost se dává... Messi si zahraje na velkém MS klubů, rozhodl Infantino

V tu chvíli to vypadalo spíš jako obří politický mítink než oslava jednoho fotbalového triumfu. Gianni Infantino, prezident FIFA osobně, si po vítězství amerického Interu Miami v základní části tamní Major League Soccer užíval pozornost kamer i celého stadionu, když do mikrofonu nečekaně vyhlásil: „Příští rok se zúčastníte mistrovství světa klubů. Ba co víc, vy ho celé zahájíte!“