Hledá se poslední tým pro MS klubů. Žerty o Trumpově výběru, co Ronaldo a an-Nasr?

Kolik si vydělá vítěz MS klubů? Vítěz letošního fotbalového mistrovství světa klubů obdrží prémii až 125 milionů dolarů, v přepočtu 2,9 miliardy korun. Oznámila to mezinárodní federace FIFA, jež zároveň upřesnila systém rozdělení odměn mezi 32 účastníků letního turnaje. Už na začátku měsíce zveřejnila, že na odměnách vyplatí miliardu dolarů (asi 23,1 miliardy korun). Z celkové částky FIFA vyčlenila 525 milionů dolarů, které rozdělí mezi kluby na základě jejich žebříčkového postavení a komerční hodnoty. Částky dosahují výše 38,19 milionu dolarů pro nejvýše postavený evropský klub až po 3,58 milionu dolarů pro zástupce Oceánie Auckland City. Zbylých 475 milionů dolarů si účastníci rozdělí podle výsledků na turnaji. Za postup do osmifinále to bude 7,5 milionu dolarů, za start ve čtvrtfinále přibude 13,125 milionu a za semifinále 21 milionů dolarů. Finalisté obdrží ještě 30 milionů a vítěz si přijde na dalších 40 milionů dolarů. Ve skupinové fázi budou za výhru dva miliony a za remízu každý tým dostane milion. Prezident FIFA Gianni Infantino zopakoval, že veškeré příjmy z turnaje poputují do celosvětového klubového fotbalu a rezerv FIFA. Organizace potvrdila, že mezi kluby, které se na turnaj nekvalifikovaly, rozdělí 250 milionů dolarů. Neuvedla ale, podle jakého klíče. (ČTK)