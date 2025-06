Obhájci trofeje odstartovali vítězně. Fotbalisté Manchesteru City si ve svém prvním vystoupení na letošním mistrovství světa klubů poradili s marockým týmem Wydad Casablanca 2:0. Už do poločasu se...

Nizozemci na Euru do 21 let zdolali Ukrajinu a doplnili postupující Dány

Fotbalisté Nizozemska na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku postoupili po výhře 2:0 nad Ukrajinou do čtvrtfinále, kde je čeká Portugalsko. Finsko remizovalo 2:2 s Dánskem, které jako vítěz...