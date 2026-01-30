Možní soupeři Plzně: staří známí z ligové fáze a hlavně sousedé českého koeficientu

Ať už dostane kteréhokoli z dvojice možných soupeřů, v každém případě může výrazně pomoci i českému koeficientu. Viktoria Plzeň, český zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy, narazí buď na řecký Panathinaikos, nebo turecké Fenerbahce. Konkrétní jméno určí los v pátečních 13 hodin.
Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6). | foto: Petr EretMAFRA

V obou případech to bude boj na dvou frontách.

Zaprvé o účast v osmifinále pohárové soutěže číslo dvě, zadruhé o desáté místo v pětiletém žebříčku koeficientů, který určí nasazování do pohárové sezony 2027/28.

A chce-li mít česká Chance Liga opět jisté místo v Lize mistrů pro svého šampiona, musí udržet desátou příčku. Před jedenáctými Řeky a za devátými Turky.

S oběma mužstvy už se nakonec čtrnáctá Plzeň potkala v základní fázi. Pokaždé uhrála nulu, ani jednou nedala gól. Bezgólové výsledky teď ale stačit nebudou.

Los Evropské ligy

pátek 13.00

1. kolo play off: Viktoria Plzeň – Panathinaikos/Fenerbahce

případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Nottingham – Panathinaikos/Fenerbahce vs Midtjylland/Betis Sevilla

Nejčerstvější je venkovní bezgólová konfrontace s Panathinaikosem Atény. Plzeň hrála od 32. minuty bez vyloučeného Jemelky, přesto dokázala bodovat.

Řecký tým postoupil z 20. místa se 12 body, získal tedy o dva méně než Plzeň. Ve čtvrtek remizoval 1:1 doma s AS Řím, remízu 1:1 stejně jako český celek zapsal i na Ferencvárosi, poté porazil 2:1 Sturm Graz, 1:0 Malmö, podlehl 1:3 Feyenoordu, 1:2 nizozemskému Deventeru a vyhrál 4:1 nad Young Boys Bern.

V řecké lize je pátý s pouhými 26 body ze 17 zápasů. Je vicemistrem minulé sezony, ale z kvalifikace o Ligu mistrů spadl stejně jako Plzeň do Evropské ligy.

S Fenerbahce hrála Plzeň doma v listopadu. Mohla zvítězit, kdyby v závěru Adu netrefil jen tyč. Byl to tvrdý souboj, po kterém si hosté několikrát stěžovali. Nejdřív, že měli zahrávat penaltu, poté kvůli choreu, které plzeňští fanoušci připravili. Odveta by měla rozhodně zajímavý náboj.

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Fenerbahce postoupilo z 19. místa s 12 body. V ligové fázi ve čtvrtek remizovalo 1:1 s FCSB, předtím padlo 0:1 s Aston Villou, porazilo 4:0 norský Brann, remizovalo 1:1 s Ferencváros, porazilo 1:0 Stuttgart, 2:1 Nice a padlo 1:3 s Dinamem Záhřeb.

V turecké lize je o tři body druhé za prvním Galatasarayem, v minulé sezoně bylo pořadí stejné a také Fenerbahce propadlo do Evropské ligy z nemistrovské kvalifikace o Ligu mistrů.

V případném osmifinále by se Plzeň utkala buď s dánským Midtjyllandem (3.), nebo Realem Betis (4.).

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Ať už dostane kteréhokoli z dvojice možných soupeřů, v každém případě může výrazně pomoci i českému koeficientu. Viktoria Plzeň, český zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy, narazí buď na...

30. ledna 2026  10:52

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...

30. ledna 2026

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...

30. ledna 2026

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

29. ledna 2026  23:35

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla druhou posilu z anglické ligy

Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

29. ledna 2026  18:25

Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování

Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Fotbalová Sparta potvrdila příchod pravého obránce Olivera Sonne Christensena z anglického Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. Pětadvacetiletý fotbalista přichází...

29. ledna 2026  18:16

Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...

29. ledna 2026  16:01

Vstupenky na baráž se začnou prodávat ve středu, za ceny jako před 20 lety

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Fotbalová asociace ČR spustí ve středu 4. února prodej vstupenek na březnová barážová utkání národního týmu o postup na letní mistrovství světa. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v semifinále 26....

29. ledna 2026  15:16

Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

Slávističtí fanoušci během posledního utkání sezony

Za mizerný výkon a porážku 1:4 s Pafosem omluva a zdánlivě vstřícné gesto Slavie: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“ Jenže fandové z Tribuny Sever, nejvýraznější...

29. ledna 2026  15:12

