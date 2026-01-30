Možní soupeři Plzně: staří známí z ligové fáze a hlavně sousedé českého koeficientu

V obou případech to bude boj na dvou frontách.
Zaprvé o účast v osmifinále pohárové soutěže číslo dvě, zadruhé o desáté místo v pětiletém žebříčku koeficientů, který určí nasazování do pohárové sezony 2027/28.
A chce-li mít česká Chance Liga opět jisté místo v Lize mistrů pro svého šampiona, musí udržet desátou příčku. Před jedenáctými Řeky a za devátými Turky.
S oběma mužstvy už se nakonec čtrnáctá Plzeň potkala v základní fázi. Pokaždé uhrála nulu, ani jednou nedala gól. Bezgólové výsledky teď ale stačit nebudou.
Los Evropské ligy
pátek 13.00
1. kolo play off: Viktoria Plzeň – Panathinaikos/Fenerbahce
případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Nottingham – Panathinaikos/Fenerbahce vs Midtjylland/Betis Sevilla
Nejčerstvější je venkovní bezgólová konfrontace s Panathinaikosem Atény. Plzeň hrála od 32. minuty bez vyloučeného Jemelky, přesto dokázala bodovat.
Řecký tým postoupil z 20. místa se 12 body, získal tedy o dva méně než Plzeň. Ve čtvrtek remizoval 1:1 doma s AS Řím, remízu 1:1 stejně jako český celek zapsal i na Ferencvárosi, poté porazil 2:1 Sturm Graz, 1:0 Malmö, podlehl 1:3 Feyenoordu, 1:2 nizozemskému Deventeru a vyhrál 4:1 nad Young Boys Bern.
V řecké lize je pátý s pouhými 26 body ze 17 zápasů. Je vicemistrem minulé sezony, ale z kvalifikace o Ligu mistrů spadl stejně jako Plzeň do Evropské ligy.
S Fenerbahce hrála Plzeň doma v listopadu. Mohla zvítězit, kdyby v závěru Adu netrefil jen tyč. Byl to tvrdý souboj, po kterém si hosté několikrát stěžovali. Nejdřív, že měli zahrávat penaltu, poté kvůli choreu, které plzeňští fanoušci připravili. Odveta by měla rozhodně zajímavý náboj.
Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího
Fenerbahce postoupilo z 19. místa s 12 body. V ligové fázi ve čtvrtek remizovalo 1:1 s FCSB, předtím padlo 0:1 s Aston Villou, porazilo 4:0 norský Brann, remizovalo 1:1 s Ferencváros, porazilo 1:0 Stuttgart, 2:1 Nice a padlo 1:3 s Dinamem Záhřeb.
V turecké lize je o tři body druhé za prvním Galatasarayem, v minulé sezoně bylo pořadí stejné a také Fenerbahce propadlo do Evropské ligy z nemistrovské kvalifikace o Ligu mistrů.
V případném osmifinále by se Plzeň utkala buď s dánským Midtjyllandem (3.), nebo Realem Betis (4.).