Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

„Celý almatský lid je na vás nesmírně hrdý, molodci!“ vzkazoval hráčům starosta města Darhan Satybaldy.
Šok, euforie, dojetí i pýcha.
Kazachstánský šampion v úterý večer těsně před branami nejprestižnější soutěže Evropy senzačně vykopl Celtic Glasgow, jasného favorita ze Skotska. Hostující trenér, známý Brendan Rodgers, pak sice domácím uctivě gratuloval, ale taky do kamer naštvaně procedil: „Pro nás šíleně frustrující večer!“
Pro Kajrat naopak vrchol blaha. „Celé město nešlo spát,“ reportoval přímo z místa novinář Albert Akhmetov.
EUFORIE A DOJETÍ. Liga mistrů vítá nováčka z Kazachstánu, stal se jím Kajrat Almaty.
Kazachstán, nejvzdálenější z členů UEFA, se těší na Ligu mistrů teprve podruhé v historii. Před deseti lety prošla až do hlavní fáze Astana, nyní ji následuje také Kajrat z bývalého hlavního města Almaty.
I proto tolik radosti.
Zatímco na zaplněných tribunách betonového stadionu Ortalyk s atletickou dráhou se vlnily žlutočerné vlajky a křik se mísil se zpěvem, fotbalisté se po úspěšném penaltovém rozstřelu, který následoval po dvou bezbrankových remízách, objímali, plácali, zvedali, nevěřícně drželi za hlavu a taky plakali štěstím.
Hrdinou byl jedenadvacetiletý brankář Temirlan Anarbekov, který před týdnem ve Skotsku na poslední čtvrthodinu vystřídal zraněnou jedničku, nedostal gól a v odvetě zlikvidoval tři pokutové kopy.
Almaty, největší město Kazachstánu, najdete na úpatí Nebeských hor, šestého nejvyššího pohoří světa Ťan-šan. Leží ještě východněji než celý Afghánistán či nejzápadnější cíp Číny, na jejíž hranici – mimochodem jen 300 kilometrů vzdálenou (!) – dojedete po dálnici za necelé tři hodiny autem.
Pro představu: Aktobe, kam se kvůli boji o Konferenční ligu před měsícem trmácela pražská Sparta, je odsud zhruba dva tisíce kilometrů na západ.
Kromě Kajratu postoupili poprvé v historii do Champions League také hráči norského Bodö/Glimt, šampiona zpoza polárního kruhu, nebo kyperského Pafosu, jehož ruský majitel přivedl před sezonou do kádru třeba hvězdného brazilského stopera Davida Luize, který nejprestižnější soutěž už před třinácti lety vyhrál s Chelsea.
Jeden pozoruhodnější příběh než druhý.
Velká fotbalová sláva v různých částech Evropy. Nebo spíš světa?
Exotická pohádka Kajratu však působí ze všeho nejbláznivěji.
Vždyť po historickém úspěchu jásali přímo na tiskovce i místní novináři, kteří v pruhovaných dresech vítali trenéra skandovaným potleskem. „U-raz-bach-tin! U-raz-bach-tin!,“ neslo se tiskovým sálem, kdežto skleslí skotští kolegové mezitím v pozadí rozepisovali kritické komentáře.
Celtic nešetřili: „Tohle byla potupa!“
Pro celý Kajrat, jehož šéf a známý byznysmen Boranbajev je křestním jménem taky Kajrat, je to však zcela bezprecedentní úspěch. Nejen kvůli milionovým prémií, které teď do klubu z UEFA přitečou. Ale třeba i kvůli lehce přehlíženým hráčům, kteří se na největší scéně mohou snadno zviditelnit.
Nemělo by zapadnout, že v dresu domácích zvládl v úterý 80 minut i brazilský Ricardinho, jenž v Kazachstánu hostuje z Viktorie Plzně, která se do Ligy mistrů přes náročnější nemistrovskou větev kvalifikace neprobila.
„Před posledním utkáním dlouhé a náročné kvalifikace jsme hráčům pustili sestřih z Ligy mistrů. Ukázali jsme jim ty nejlepší hráče, hlavní hvězdy soupeře, giganty evropského fotbalu,“ přiblížil Urazbachtin, jak svůj tým složený převážně domácích fotbalistů, několika Brazilců či hráčů z Gruzie motivoval.
Kairat Almaty boss Rafael Urazbakhtin received a warm reception after his side knocked out Celtic to reach the Champions League league phase 👏
Za pozornost stojí také jméno drobného útočníka Dastana Satpajeva, čerstvě sedmnáctiletého junáka, který po dosažení plnoletosti přestoupí do anglické Chelsea, s níž už podepsal smlouvu.
Kajrat před Celtikem vyřadil také slovenský Slovan Bratislava, finské Kuopio a slovinskou Olimpiji Lublaň. Ale před očima měl celé léto i jiné soupeře: „V kabině jsme vylepili jména hráčů a týmů, s kterými se můžeme v hlavní fázi Ligy mistrů utkat,“ pravil šestačtyřicetiletý trenér, který nikdy nepůsobil dál než v Rusku.
I pro něj bude Champions League vrcholem kariéry.
„Doufám, že dostaneme možnost změřit síly si těmi nejlepšími z nejlepších,“ rozzářil se při té představě.
Losuje se už ve čtvrtek v 18 hodin ve francouzském Monaku. A jakkoli to kdekomu pořád zní dost šíleně, Kajrat Almaty z Dálného východu bude u toho.
