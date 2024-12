Šílené, bláznivé, těžké tomu uvěřit. Boleslavští vstřebávali zklamání

Vydra, jedenadvacetiletý host ze Sparty, skóroval v 61. minutě. Převzal přihrávku z levé strany, míč si posunul do středu a přibližně z dvaceti metrů vypálil. Krásná tvrdá rána pod břevno, domácí brankář neměl nárok. Výstavní gól.

Mladá Boleslav v tu chvíli vedla 3:2 a stačilo jí, jak se později ukázalo, neprohrát.

Jenže krátce po Vydrově trefě inkasovala na 3:3, čtvrtý gól padl v nastavení. „To už si musíme pohlídat,“ litoval Vydra v televizním rozhovoru pro stanici Nova Sport. „Bránili jsme celkem dobře, ale jednu situaci nezvládli.“

Český tým přitom zápas rozehrál dobře, už po čtyřech minutách se z dorážky po dohrávané standardce prosadil kapitán Marek Suchý. Jenže poté hosté zalezli, jen bránili a do poločasu prohrávali 1:2.

„Chtěli jsme hrát kompaktně u sebe a vyrážet do brejků, což bylo logické. Ale dopředu nám to moc nešlo. Po poločase to nevypadalo dobře, ale věděli jsme, že máme na to zápas zvrátit,“ povídal Suchý.

To také ukázali. „Vstup do druhé půle byl dobrý, ale ten konec je smutný,“ láteřil Vydra.

Suchý bezprostředně po zápase složitě hledal slova. „Je těžký tomu uvěřit,“ hlesl. „Šílený bláznivý zápas. Ani to nezvládám vstřebat. Je to zklamání.“

Mladá Boleslav začala svou pohárovou cestu už v červenci. Přes tři soupeře Transinvest, Beer Ševu a Paksi se probila do základní části Konferenční ligy.

Tu začala třemi porážkami s Noah, Luganem a v Guimaraesi. Pak zdolala doma Betis Sevillu i Jagiellonii a byla ve hře. Rozhodující zápas v Molde však pokazila.

„Dali jsme tři góly, ale hodně věcí ve hře nám nešlo. Nějak jsme se s tím prali. Když jsme vedli tři dva, vypadalo to skvěle. Ale bohužel,“ poznamenal Suchý. „Pár zápasů, kdy jsme dostali gól v nastavení, už jsem zažil. Ale nevím, jestli po takovém průběhu.“