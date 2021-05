Loni jackpot, ale teď? Pohárový triumf podzim v Evropě nezajistí, UEFA změnila systém

Před finálovým zápasem Mol Cupu, který ve čtvrtek odpoledne hostí plzeňské Štruncovy sady, je to důležitá zpráva.

Vítěz poháru v případě Plzně či třetí tým ligové tabulky, pokud ve finále nakonec uspěje mistrovská Slavia, nastoupí ve 3. předkole Evropské ligy, ale šanci na posun výš jako v minulých ročnících mít s největší pravděpodobností nebude.

Znamená to, že do sezony půjde bez jistoty pohárového podzimu, a definitivně tak padá diskutovaná možnost, že by za určitých okolností mohlo být vzhledem k nasazení do Evropy třetí místo v lize výhodnější než druhé.

Platí, že jediným mužstvem, které může mít na startu sezony jistotu minimálně skupiny Konferenční ligy, je Slavia.

Ta má blízko k tomu, aby letní kvalifikaci o Ligu mistrů zahájila až ve třetím předkole místo druhého. Stačí, aby si letošní vítěz Champions League vybojoval účast v soutěži pro příští sezonu i z domácí ligy.

Takovou jistotu už má Manchester City a druhý finalista, londýnská Chelsea, se k ní po úterním domácím vítězství nad Leicesterem rovněž významně přiblížila.

V minulosti z podobných posunů přitom Češi těžili i v Evropské lize.

Vzpomeňte na Zlín, který díky triumfu Manchesteru United ve finále Evropské ligy skočil před pěti lety rovnou do základní skupiny. Nebo právě loňský případ Sparty, která mohla vynechat dokonce dvě předkola najednou.



I letos se spoléhalo na to, že kdyby Villarreal uspěl ve finále Evropské ligy proti Manchesteru United a zároveň v domácí soutěži skončil pátý nebo šestý (kolo před koncem je sedmý) čili na místech zajišťujících postup do Evropské ligy, navazující přesuny by dostaly českého zástupce z třetího do posledního předkola, a tím pádem i minimálně do skupiny Konferenční ligy.

Jenže UEFA zvolila jiný klíč.

Už při doplňování předkola Evropské ligy, ve kterém logicky scházel šampion loni ještě neexistující Konferenční ligy, posunula vítěze kyperského poháru mezi soutěžemi – z druhého předkola Konferenční ligy do třetího předkola Evropské ligy.

A podle stejného scénáře by zřejmě v případě dalšího uvolněného místa měla postupovat i dál a z kvalifikace Konferenční ligy do Evropské ligy by posunula dalšího v pořadí podle žebříčku koeficientu – vítěze švýcarského poháru.

Veškeré kroky však UEFA vždy musí stvrdit oficiálním dokumentem, který jednotlivým klubům posílá.

Třeba Sparta loni sice tušila, že by měla vstoupit do základní skupiny Evropské ligy, ale na dopis s razítkem čekala ještě tři týdny. Podobnou nejistotu mohou některé kluby prožít i letos.