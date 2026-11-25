Za podzim slávisté odehráli v Champions League doma třetí utkání.
Proti Lens neudrželi vedení 2:1, v nastavení dostali dvě branky a prohráli 2:3.
Minule favorizovaný Arsenal značně potrápili, sahali po remíze, ale podlehli 1:2. „Smolná prohra,“ podotkl Chytil. „A dneska to samé.“
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Slavia - Villarreal 0:1, neuznaný gól, zrušená červená i penalta. A další porážka
Proti Villarrealu slávisté zahrávali na třicet standardních situací, z toho třináct rohů.
„Standardkami si musíme pomoct, nějakou využít. Nemyslím si, že bychom je špatně zahrávali, ale chybí i štěstí, aby se to k nám odrazilo, nebo to někdo nějak jen prodloužil, líznul,“ poznamenal levý obránce David Jurásek.
Ale španělský tým si s centrovanými míči překvapivě poradil, slávisty nepustil k zakončení. To například anglický šampion Arsenal s nimi měl větší problémy.
Ani ze hry Villarreal přehmaty v defenzívě nedělal, slávisté si těžko vytvářeli šance. „Jestli jsme měli dneska nejblíž k vítězství?“ přemítal Chytil. „Stejně jako s Lens.“
Přestože měli domácí převahu, z ojedinělé protiakce po hodině hry inkasovali. Což muselo být ubíjející.
„Takhle to neberete, já se to snažím nevnímat. Ale samozřejmě je to složité,“ uznal Chytil. „Máte převahu a najednou prohráváte. Snažím se to z hlavy vytěsnit, zlomit to. Někdy se to povede.“
Proti Slavii šly i zásahy VAR. Neuznaný gól kvůli ofsajdu – faktická záležitost.
Zrušená červená karta pro Veigu za faul právě na Chytila – subjektivní věc.
V závěru zrušený pokutový kop kvůli tomu, že míč ve chvíli, kdy Gueye fauloval Nowaka, nebyl ještě ve hře – subjektivní věc.
Především vyloučení portugalského stopera těsně před půlí mohlo být momentem, který by zápas překlopil na stranu Slavie.
„Já to ještě ze záznamu neviděl. Vyhrál jsem první souboj, šel jsem do druhého a dostal ránu. Nevím, ale kluci říkali, že míč šel od brány, tak proto ji zrušil,“ říkal Chytil.
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Veiga totiž stihl míč odehrát a Chytil by se musel zastavit, pro míč vracet a nemohl by pak hned postupovat sám na bránu.
„Musíte to rychle skousnout a jít dál. Nesmí to ve vás zůstat,“ zdůraznil Chytil.
Slavia však zůstává už čtyřiadvacet zápasů v Lize mistrů bez vítězství, což je historicky negativní rekord. A příště hraje na Bayernu. „Jednou se to zlomí. Nic netrvá věčně,“ prohlásil Chytil.