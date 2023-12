Výhru Slavie zase řídil Chytil. A dál? Liverpool třeba až ve finále, smál se

Slavia dominantním triumfem upravila svou bilanci ve skupině na pět vítězství s jednou porážkou a postoupila do osmifinále z prvního místa před AS Řím.

„Chtěli jsme projít dál, to byl hlavní cíl. A že to je z první příčky? Před Římem? O to víc jsme nadšení,“ pravil Chytil v útrobách stadionu. „Když jsme v Itálii prohráli, tak jsme už ani nedoufali. A potom jsme to tady v odvetě s nimi otočili k lepšímu. Skvělý pocit, obrovský úspěch,“ zářil.

S bilancí čtyři plus dva patříte mezi nejproduktivnější hráče Evropské ligy se jmény jako Romelu Lukaku nebo Pierre-Emerick Aubameyang. Jak se cítíte?

Skvěle. Ale bez spoluhráčů bych ty góly nedal.

Sledujete tyto statistiky?

Vůbec. Nevěděl jsem o tom. Že bych se na to zaměřoval? To ne.

Dával jste gól na tři nula po rohu, v náběhu jste zůstal úplně volný. Nepřekvapilo vás to?

Soupeř mě měl nabraného, šel jsem na první tyč, ale pak jsem viděl, že je centr delší, tak jsem zastavil. A hráč Servette běžel pořád dopředu, takže jsem zůstal sám. A trefil jsem to, no.

A modlil se, aby se míč odrazil od tyče do sítě.

Spadl na nějaký drn a do brány. Viděl jsem, že je to taková hrana, to je fakt, naštěstí to tam zapadlo.

Při druhé vaší trefě zase balon přizvedl přes brankáře obránce.

Ta byla hodně se štěstím. Protivník šel do skluzu, já vystřelil nějak přes špičku a pak jsem jenom ležel. Naštěstí gólman ležel taky. Viděl jsem, že to nechytne. Za ty góly jsem rád, samozřejmě mě mrzí, že jsem nedal hattrick. Tu třetí šanci hlavou jsem mohl líp trefit...

Sehrál jste důležitou roli i při akcích vedoucích k prvním dvěma gólům, byl to váš nejlepší zápas za Slavii?

Myslím, že ten se Šeriffem byl ještě o něco lepší.

Proti němu jste měl při vítězství 6:0 ke dvěma brankám ještě dvě přímé asistence. Teď můžete vyhlížet vyřazovací boje, na co si troufáte?

To bych takhle neříkal. Chceme vyhrávat, z každého dvojzápasu postoupit, čekají nás krásné duely.

Přál byste si spíš zvučného, nebo hratelnějšího soupeře?

Doufám, že se můžeme měřit s kýmkoliv, ukázali jsme to tady s Římem. Osobně je mi to asi jedno, ale chci postoupit dál. O to se můžeme poprat s kýmkoliv.

Ještě není moc jasné, jací protivníci budou v osudí losu, ale máte nějaký tip?

Nemám žádný. Přál jsem si AS Řím ve skupině, to se mi splnilo, takže teď už to nechám na ostatních.

Trenér Trpišovský má vysněný Liverpool, který ale ještě v osmifinále dostat nemůžete kvůli nasazování.

Třeba ve finále! Byl by to složitý soupeř, ale krásný. Uvidíme.

Domácí zápasy jste ovládli s bilancí 12:0, jsou i diváci důvodem, proč se vám tolik dařilo?

Jsou neuvěřitelní. V každém zápase, ať je to liga, pohár, Evropa. Soupeřům se tady hraje šíleně, zažil jsem to na vlastní kůži. Je to tady strašný, co fanoušci dokážou, je neskutečné. Jsme nesmírně vděční za to, v jakém počtu chodí, jakou tvoří kulisu a chorea. Velmi si jich vážíme.

A pro zápasy jako tento jste jistě do Slavie šel.

Samozřejmě, Slavia je největší klub v Česku, evropský klub.