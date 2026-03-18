Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

  17:28
Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem přehledu.
Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Mohuč – Olomouc?

Odvetné utkání play off Konferenční ligy Mohuč – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas v Mewa Areně začne ve čtvrtek 19. března v 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Mohuč – Olomouc můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak vypadal první zápas?

První souboj skončil na hřišti Sigmy 0:0. Olomouc s bundesligovým protivníkem držela krok, nepustila ho do žádné obrovské šance a ty, které skončily zakončením na bránu, čapl připravený Koutný. Ať už nepříjemnou hlavičku Da Costy, tak zakončení Weipera z úhlu.

Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát

Největší příležitost domácích měl střídající Baráth, jenže jeho prudkou ránu mířící pod břevno na poslední chvíli vyrazil zkušený brankář Batz.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

Zápasy Olomouce v play off o postup do osmifinále Konferenční ligy
1. zápasOlomouc – Lausanne 1:119. 2. 2026
2. zápasLausanne – Olomouc 1:226. 2. 2026
Zápasy Olomouce v základní skupině Konferenční ligy
1. koloFiorentina – Olomouc 2:02. 10. 2025
2. koloOlomouc – Raków Čenstochová 1:123. 10. 2025
3. koloFC Noah – Olomouc 1:26. 11. 2025
4. koloOlomouc – NK Celje 2:127. 11. 2025
5. koloLincoln Red Imps – Olomouc 2:111. 12. 2025
6. koloOlomouc – Lech Poznaň 1:218. 12. 2025
osmifinále (1. zápas)Olomouc – Mohuč 0:012. 3. 2026
Zápasy Mohuče v Konferenční lize
KoloZápasVýsledekDatum
4. předkolo (1. zápas)Rosenborg – Mohuč2:121. 8. 2025
4. předkolo (2. zápas)Mohuč – Rosenborg4:128. 8. 2025
1. koloOmonia – Mohuč0:12. 10. 2025
2. koloMohuč – Zrinjski1:023. 10. 2025
3. koloMohuč – Fiorentina2:16. 11. 2025
4. koloCraiova – Mohuč1:027. 11. 2025
5. koloLech Poznaň – Mohuč1:111. 12. 2025
6. koloMohuč – Samsunspor2:018. 12. 2025
osmifinále (1. zápas)Olomouc – Mohuč0:012. 3. 2026

Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka/Štrasburk.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v nedělním duelu domácí ligy remizovala s Karvinou 2:2, když dotáhla dvoubrankový náskok soupeře.
  • Mohuč v nedělní generálce na odvetu s Olomoucí zvítězila v bundeslize 2:0 na hřišti Brém.

Mohuč – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 19. března 18:45.
První zápas: 0:0.
Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasennikovs - Ratnieks (video, všichni Lot.).
Předpokládané sestavy:
Mohuč: Batz - Kohr, Potsch, Potulski - Da Costa, Nebel, Sano, I Če-song, Mwene - Tietz, Boving.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Sylla, Sláma - Baráth, Beran - Šturm, Růsek, Ghali - Kliment.
Absence: Amiri, Bell, Dal, Hanche-Olsen, Hollerbach, Silas, Zentner (všichni zranění), Bos (zranění + není na soupisce), Becker, Caci, Tauer (všichni nejsou na soupisce) - Dembe, Muritala, Tkáč, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Dele, Digaňa, Elbel, Grgič, Jezierski, Krivak, Leibl, Lurvink, Sejk, Trefil (všichni nejsou na soupisce), Král (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Amiri - Baráth, Slavíček (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

1. FSV Mohuč 05

Rok založení: 1905
Klubové barvy: červená a bílá
Web: www.mainz05.de
Stadion: MEWA Arena – kapacita 33 305 diváků

Momentka z utkání Olomouc vs. Mohuč.

Největší úspěchy:
5. místo v Bundesliga – sezona 2010/11
6. místo v Bundeslize – sezony 2004/05, 2015/16 a 2024/25
• účast v evropských pohárech
Evropská liga 2005/06, 2016/17
Konferenční liga 2025/26

Zajímavosti před duelem Mohuč – Olomouc

  • týmy se před týdnem při bezbrankové remíze v Olomouci utkaly v pohárech poprvé
  • Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech, osmifinále hraje potřetí a poprvé od sezony 1992/93
  • Olomouc hraje poháry po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 2 duelech remizovala
  • Olomouc v pohárech zvítězila v jediném z posledních 5 zápasů, 3x po sobě ale neprohrála
  • Olomouc vyhrála 2 z posledních 3 venkovních pohárových duelů
  • Mohuč obsadila v tabulce ligové fáze sedmou pozici, Olomouc skončila na 24. místě, poslední postupové příčce
  • Mohuč hraje poháry po 9 letech, letošní osmifinále je její premiérovou účastí ve vyřazovací části
  • Mohuč prohrála jediný z posledních 9 soutěžních zápasů, v minulém utkání zvítězila po sérii 4 remíz
  • Mohuč v pohárech prohrála jediný z posledních 8 duelů
  • Mohuč doma v pohárech prohrála jediný z dosavadních 12 duelů a v této sezoně tam ve všech 4 zápasech zvítězila
  • české týmy nad německými soupeři v posledních 11 pohárových zápasech nezvítězily a 4x po sobě jim nedaly gól
  • české týmy v pohárech na půdě německého soupeře 17x za sebou nezvítězily

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je německý tým v odvetě jasným favoritem. Na olomoucké vítězství nabízí lákavý kurz přes 9,32.

Mohuč – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,355,069,33
Mohuč vs. SK Sigma Olomouc //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.35
  • 5.06
  • 9.24
AEK Atény vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.25
  • 6.11
  • 9.79
Raków Čenstochová vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 2.56
  • 3.45
  • 2.59
AEK Larnaka vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 5.15
  • 4.12
  • 1.59
RC Štrasburk vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.36
  • 4.92
  • 8.13
Rayo Vallecano vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.64
  • 3.84
  • 5.11
AC Sparta Praha vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.26
  • 3.59
  • 3.09
Šachtar Doněck vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.05
  • 3.63
  • 3.32
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Zdravotní trable Pavla Šulce jsou z větší části pryč. Český reprezentant se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu. Pětadvacetiletý...

18. března 2026  16:35

Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje v Německu Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý...

18. března 2026  15:45

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru.

Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.

18. března 2026  14:59

Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé...

18. března 2026  14:57

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu...

18. března 2026  10:04

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

