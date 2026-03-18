Kdy a kde sledovat zápas Mohuč – Olomouc?
Odvetné utkání play off Konferenční ligy Mohuč – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas v Mewa Areně začne ve čtvrtek 19. března v 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Mohuč – Olomouc můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak vypadal první zápas?
První souboj skončil na hřišti Sigmy 0:0. Olomouc s bundesligovým protivníkem držela krok, nepustila ho do žádné obrovské šance a ty, které skončily zakončením na bránu, čapl připravený Koutný. Ať už nepříjemnou hlavičku Da Costy, tak zakončení Weipera z úhlu.
Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát
Největší příležitost domácích měl střídající Baráth, jenže jeho prudkou ránu mířící pod břevno na poslední chvíli vyrazil zkušený brankář Batz.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
|1. zápas
|Olomouc – Lausanne 1:1
|19. 2. 2026
|2. zápas
|Lausanne – Olomouc 1:2
|26. 2. 2026
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc 2:0
|2. 10. 2025
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová 1:1
|23. 10. 2025
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc 1:2
|6. 11. 2025
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje 2:1
|27. 11. 2025
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc 2:1
|11. 12. 2025
|6. kolo
|Olomouc – Lech Poznaň 1:2
|18. 12. 2025
|osmifinále (1. zápas)
|Olomouc – Mohuč 0:0
|12. 3. 2026
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|4. předkolo (1. zápas)
|Rosenborg – Mohuč
|2:1
|21. 8. 2025
|4. předkolo (2. zápas)
|Mohuč – Rosenborg
|4:1
|28. 8. 2025
|1. kolo
|Omonia – Mohuč
|0:1
|2. 10. 2025
|2. kolo
|Mohuč – Zrinjski
|1:0
|23. 10. 2025
|3. kolo
|Mohuč – Fiorentina
|2:1
|6. 11. 2025
|4. kolo
|Craiova – Mohuč
|1:0
|27. 11. 2025
|5. kolo
|Lech Poznaň – Mohuč
|1:1
|11. 12. 2025
|6. kolo
|Mohuč – Samsunspor
|2:0
|18. 12. 2025
|osmifinále (1. zápas)
|Olomouc – Mohuč
|0:0
|12. 3. 2026
Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka/Štrasburk.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v nedělním duelu domácí ligy remizovala s Karvinou 2:2, když dotáhla dvoubrankový náskok soupeře.
- Mohuč v nedělní generálce na odvetu s Olomoucí zvítězila v bundeslize 2:0 na hřišti Brém.
Mohuč – Olomouc:
Výkop: čtvrtek 19. března 18:45.
VIZITKA SOUPEŘE
1. FSV Mohuč 05
Rok založení: 1905
Největší úspěchy:
Zajímavosti před duelem Mohuč – Olomouc
- týmy se před týdnem při bezbrankové remíze v Olomouci utkaly v pohárech poprvé
- Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech, osmifinále hraje potřetí a poprvé od sezony 1992/93
- Olomouc hraje poháry po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 2 duelech remizovala
- Olomouc v pohárech zvítězila v jediném z posledních 5 zápasů, 3x po sobě ale neprohrála
- Olomouc vyhrála 2 z posledních 3 venkovních pohárových duelů
- Mohuč obsadila v tabulce ligové fáze sedmou pozici, Olomouc skončila na 24. místě, poslední postupové příčce
- Mohuč hraje poháry po 9 letech, letošní osmifinále je její premiérovou účastí ve vyřazovací části
- Mohuč prohrála jediný z posledních 9 soutěžních zápasů, v minulém utkání zvítězila po sérii 4 remíz
- Mohuč v pohárech prohrála jediný z posledních 8 duelů
- Mohuč doma v pohárech prohrála jediný z dosavadních 12 duelů a v této sezoně tam ve všech 4 zápasech zvítězila
- české týmy nad německými soupeři v posledních 11 pohárových zápasech nezvítězily a 4x po sobě jim nedaly gól
- české týmy v pohárech na půdě německého soupeře 17x za sebou nezvítězily
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je německý tým v odvetě jasným favoritem. Na olomoucké vítězství nabízí lákavý kurz přes 9,32.
|Mohuč – Olomouc
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,35
|5,06
|9,33