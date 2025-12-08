Mluvčí si Slavii spletl, trenér ale věděl: Zápasy umí ztížit každému. Radil mu Friis?

Šestý zápas Ligy mistrů má v Londýně výkop v úterý v 21 hodin a Tottenham může vykročit za postupem. Z úvodních čtyř zápasů mají osm bodů.
„Slavia není jednoduchý soupeř. Hrají stylem, na který tady nejsme úplně zvyklí,“ upozornil dánský kouč domácích. „Po celém hřišti brání jeden na jednoho a nedovolí vám ani na chvíli vydechnout. Zápas umí ztížit každému. Bude to však hlavně o nás. Chceme navázat na dobrý sobotní výkon proti Brentfordu.“
Právě v menším londýnském klubu až do léta působil. A v minulosti se tam potkal třeba i s Larsem Friisem, pozdějším koučem Sparty, kterého poprvé poznal už během působení u dánských mládežnických reprezentací.
„Pořád jsme v kontaktu, je to můj dobrý kamarád, ale jestli jsme spolu mluvili o Slavii, by mělo zůstat mezi námi,“ uculil se. „Myslím si, že jsme na soupeře připravení díky vlastním analýzám a naší poctivé práci, ale samozřejmě, že je vždycky fajn mít po ruce i nějakou známost, díky níž si celkový obrázek dotvoříte.“
Frank byl v pondělí v dobré náladě, s místními novináři žertoval a hodně se usmíval i chvíli předtím na hřišti.
Otevřená část tréninku začala hodně živým a rozverným bagem, které si hráči ve dvou skupinkách postavili přímo před objektivy kamer a fotoaparátů. Ovšem pokud jste chtěli najít českého brankáře Antonína Kinského, bylo nutné očima zaostřit na druhou stranu.
„Tony je výborný brankář, který má před sebou úžasnou budoucnost,“ řekl Frank českým novinářům, když se na krajana v týmu ptali.
Kinský nechytá. Může v zimě odejít?
Vzpomínáte, jak do svého angažmá začátkem roku vstoupil?
Sotva podepsal smlouvu, už stál v bráně proti Liverpoolu a vychytal čisté konto. Působil sebejistě a precizně. Zaujal vyspělým vystupováním na hřišti i před kamerou. Ale postupně jako kdyby ho nenadálý skok z Česka do Anglie doběhl. Přišla zaváhání, několik nepovedených zápasů a nakonec i ústup na lavičku náhradníků, když se po zranění kotníku vykurýroval italský gólman Vicario.
Tomu kryje Kinský záda dál, jakkoli se v létě řešilo jeho možné hostování v Lille. Od začátku sezony nastoupil jen dvakrát v Ligovém poháru, z kterého už navíc Tottenham vypadl, a nezdá se, že by trenér Thomas Frank o změně mezi tyčemi v nejbližších týdnech uvažoval.
Takže co dál?
Veletoče nečekejte.
Klub je prý s Kinského přístupem i výkony v tréninku maximálně spokojený a neplánuje ho v zimě pustit pryč. Musel by se na trhu poohlédnout po nové dvojce, což není v plánu. Proto českého gólmana pravděpodobně podrží v kádru, dá mu příležitost v Anglickém poháru, do kterého kluby z Premier League vstupují začátkem ledna, a v létě situaci opět vyhodnotí.
Podobně na tom byl v minulé sezoně Vítězslav Jaroš v Liverpoolu. Ten plnil na Anfield Road roli trojky a klub ho nechtěl pustit hostovat kvůli chatrnému zdraví brazilské jedničky Alissona. Jaroš proto odešel až v létě do Ajaxu.
Jak to dopadne s Kinským?
Do Anglie přestoupil Kinský na začátku roku právě ze Slavie. Ale jen co se uzdravil tehdy zraněný italský konkurente Vicario, usedl na lavičku.
I úterní utkáním s bývalými spoluhráči bude nejspíš sledovat jako náhradník.
„Je jedno, jestli jste mladý, nebo starý. Když nehrajete, nikdy nemůžete být stoprocentně spokojený, což k fotbalu patří. Věřím, že zůstane pokorný a bude dál makat a zlepšovat se.“
V pondělí po poledni sebou Kinský hbitě mrskal na promáčeném trávníku v tréninkovém středisku na severu Londýna, což je místo, které rozhodně stojí za podrobnější zmínku.
Než se propletete liduprázdnými uličkami z vlakové zastávky Turkey Street, zabere to přes dvacet minut. V poslední zatáčce se vyhnete obrovské louži, zabočíte doleva a jste na tu. Říká se, že moc modernějších tréninkových center v Evropě nenajdete. Vítejte v Hotspur Way!
Možná neohromí na první pohled, ale když po obrovitém areálu chvíli korzujete, dojde vám, že tenhle luxus si jen tak někdo dovolit nemůže. Tottenham svůj domov dostavěl v roce 2012 a postupně ještě piplal a vylepšoval, takže celkové náklady se v přepočtu vyhouply přes dvě miliardy korun.
Co za tenhle ranec klub zvládl vybudovat?
Patnáct travnatých tréninkových hřišť, z toho čtyři čistě pro áčko a další pro juniorské týmy. Plus další velká plocha s umělým povrchem a také supermoderní krytá hala, kde se trénuje v mizerném počasí - čili často.
Také prostornou hlavní budovu, do které můžete skrz prosklené stěny nakukovat zvenčí, takže vidíte, co skrývá: sály, šatny, místnost pro tiskové konference, posilovnu, velký bazén, rehabilitační místnosti, laboratoře, kanceláře, školní učebny pro hráče z akademie a třeba i speciální komoru určenou pro simulaci tréninku ve vysoké nadmořské výšce.
Hned od vstupní brány vás umetená cestička zavede k dřevem obloženému komplexu nazvanému The Lodge, což je luxusně vybavený hotel pro hráče. Pětačtyřicet pokojů, jídelna, společenská místnost, veškerý potřebný komfort - není divu, že se tady před mistrovstvím světa 2018 v Rusku utábořila brazilská reprezentace.
Protože je areál zasazený do zalesněné oblasti, architekti zohlednili i otázky ekologie a udržitelnosti. Zachovali ovocný sad, vysadili stovky stromů a tisíce dalších rostlin, naprojektovali i mokřadní jezírko.
I tak má Tottenham vroubek, protože gigantické území chce ještě rozšířit o dalších deset hřišť pro ženskou akademii. Což se vůbec nelíbí místním, kteří poslali na městskou část Enfield téměř tři stovky námitek a protestů - výstavba by totiž usekla další kus oblíbeného Whitewebbs parku, kam lidé z okolí rádi vyráží na procházky.
Jenže plány už jsou schválené a odklepnuté.
A teritorium klubu s kohoutem ve znaku se zase o něco rozroste.
Rozroste se v úterý večer po utkání se Slavií i jeho bodový zisk?