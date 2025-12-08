Mluvčí si Slavii spletl, trenér ale věděl: Zápasy umí ztížit každému. Radil mu Friis?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  17:01
Od našich zpravodajů v Anglii - Mluvčí fotbalového Tottenhamu se po té chybce trochu červenal. Ale taky se rychle opravil a omlouval. „Všechny vás tady vítám před zápasem proti Spartě... pardon, Slavii Praha,“ zaznělo v úvodu pondělní tiskové konference. Během ní už Thomas Frank, domácí kouč, s vážnou tváří hlásil: „Dobře víme, komu čelíme. K soupeři máme respekt.“
Fotogalerie2

Thomas Frank, kouč fotbalistů Tottenhamu, byl na tréninku před zápasem proti Slavii v dobré náladě. | foto: AP

Šestý zápas Ligy mistrů má v Londýně výkop v úterý v 21 hodin a Tottenham může vykročit za postupem. Z úvodních čtyř zápasů mají osm bodů.

„Slavia není jednoduchý soupeř. Hrají stylem, na který tady nejsme úplně zvyklí,“ upozornil dánský kouč domácích. „Po celém hřišti brání jeden na jednoho a nedovolí vám ani na chvíli vydechnout. Zápas umí ztížit každému. Bude to však hlavně o nás. Chceme navázat na dobrý sobotní výkon proti Brentfordu.“

Právě v menším londýnském klubu až do léta působil. A v minulosti se tam potkal třeba i s Larsem Friisem, pozdějším koučem Sparty, kterého poprvé poznal už během působení u dánských mládežnických reprezentací.

sport.idnescz

Fotbalisté Tottenhamu při tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů proti Slavii Praha.

Spurs mají po pěti zápasech osm bodů, Slávisté tři.

úterý 9.12. 2025
21:00
️ Tottenham Hotspur Stadium, Londýn

iDNES.cz

8. prosince 2025 v 15:31, příspěvek archivován: 8. prosince 2025 v 16:58
oblíbit odpovědět uložit

„Pořád jsme v kontaktu, je to můj dobrý kamarád, ale jestli jsme spolu mluvili o Slavii, by mělo zůstat mezi námi,“ uculil se. „Myslím si, že jsme na soupeře připravení díky vlastním analýzám a naší poctivé práci, ale samozřejmě, že je vždycky fajn mít po ruce i nějakou známost, díky níž si celkový obrázek dotvoříte.“

Frank byl v pondělí v dobré náladě, s místními novináři žertoval a hodně se usmíval i chvíli předtím na hřišti.

Otevřená část tréninku začala hodně živým a rozverným bagem, které si hráči ve dvou skupinkách postavili přímo před objektivy kamer a fotoaparátů. Ovšem pokud jste chtěli najít českého brankáře Antonína Kinského, bylo nutné očima zaostřit na druhou stranu.

Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

„Tony je výborný brankář, který má před sebou úžasnou budoucnost,“ řekl Frank českým novinářům, když se na krajana v týmu ptali.

Kinský nechytá. Může v zimě odejít?

Vzpomínáte, jak do svého angažmá začátkem roku vstoupil?

Sotva podepsal smlouvu, už stál v bráně proti Liverpoolu a vychytal čisté konto. Působil sebejistě a precizně. Zaujal vyspělým vystupováním na hřišti i před kamerou. Ale postupně jako kdyby ho nenadálý skok z Česka do Anglie doběhl. Přišla zaváhání, několik nepovedených zápasů a nakonec i ústup na lavičku náhradníků, když se po zranění kotníku vykurýroval italský gólman Vicario.

Tomu kryje Kinský záda dál, jakkoli se v létě řešilo jeho možné hostování v Lille. Od začátku sezony nastoupil jen dvakrát v Ligovém poháru, z kterého už navíc Tottenham vypadl, a nezdá se, že by trenér Thomas Frank o změně mezi tyčemi v nejbližších týdnech uvažoval.

Takže co dál?

Veletoče nečekejte.

Klub je prý s Kinského přístupem i výkony v tréninku maximálně spokojený a neplánuje ho v zimě pustit pryč. Musel by se na trhu poohlédnout po nové dvojce, což není v plánu. Proto českého gólmana pravděpodobně podrží v kádru, dá mu příležitost v Anglickém poháru, do kterého kluby z Premier League vstupují začátkem ledna, a v létě situaci opět vyhodnotí.

Podobně na tom byl v minulé sezoně Vítězslav Jaroš v Liverpoolu. Ten plnil na Anfield Road roli trojky a klub ho nechtěl pustit hostovat kvůli chatrnému zdraví brazilské jedničky Alissona. Jaroš proto odešel až v létě do Ajaxu.

Jak to dopadne s Kinským?

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání proti Doncasteru.

Do Anglie přestoupil Kinský na začátku roku právě ze Slavie. Ale jen co se uzdravil tehdy zraněný italský konkurente Vicario, usedl na lavičku.

I úterní utkáním s bývalými spoluhráči bude nejspíš sledovat jako náhradník.

„Je jedno, jestli jste mladý, nebo starý. Když nehrajete, nikdy nemůžete být stoprocentně spokojený, což k fotbalu patří. Věřím, že zůstane pokorný a bude dál makat a zlepšovat se.“

V pondělí po poledni sebou Kinský hbitě mrskal na promáčeném trávníku v tréninkovém středisku na severu Londýna, což je místo, které rozhodně stojí za podrobnější zmínku.

Než se propletete liduprázdnými uličkami z vlakové zastávky Turkey Street, zabere to přes dvacet minut. V poslední zatáčce se vyhnete obrovské louži, zabočíte doleva a jste na tu. Říká se, že moc modernějších tréninkových center v Evropě nenajdete. Vítejte v Hotspur Way!

Možná neohromí na první pohled, ale když po obrovitém areálu chvíli korzujete, dojde vám, že tenhle luxus si jen tak někdo dovolit nemůže. Tottenham svůj domov dostavěl v roce 2012 a postupně ještě piplal a vylepšoval, takže celkové náklady se v přepočtu vyhouply přes dvě miliardy korun.

Co za tenhle ranec klub zvládl vybudovat?

Patnáct travnatých tréninkových hřišť, z toho čtyři čistě pro áčko a další pro juniorské týmy. Plus další velká plocha s umělým povrchem a také supermoderní krytá hala, kde se trénuje v mizerném počasí - čili často.

Také prostornou hlavní budovu, do které můžete skrz prosklené stěny nakukovat zvenčí, takže vidíte, co skrývá: sály, šatny, místnost pro tiskové konference, posilovnu, velký bazén, rehabilitační místnosti, laboratoře, kanceláře, školní učebny pro hráče z akademie a třeba i speciální komoru určenou pro simulaci tréninku ve vysoké nadmořské výšce.

Pohled do tréninkového centra fotbalového Tottenhamu na severu Londýna. V areálu se fotit nesmí.

Hned od vstupní brány vás umetená cestička zavede k dřevem obloženému komplexu nazvanému The Lodge, což je luxusně vybavený hotel pro hráče. Pětačtyřicet pokojů, jídelna, společenská místnost, veškerý potřebný komfort - není divu, že se tady před mistrovstvím světa 2018 v Rusku utábořila brazilská reprezentace.

Protože je areál zasazený do zalesněné oblasti, architekti zohlednili i otázky ekologie a udržitelnosti. Zachovali ovocný sad, vysadili stovky stromů a tisíce dalších rostlin, naprojektovali i mokřadní jezírko.

I tak má Tottenham vroubek, protože gigantické území chce ještě rozšířit o dalších deset hřišť pro ženskou akademii. Což se vůbec nelíbí místním, kteří poslali na městskou část Enfield téměř tři stovky námitek a protestů - výstavba by totiž usekla další kus oblíbeného Whitewebbs parku, kam lidé z okolí rádi vyráží na procházky.

Jenže plány už jsou schválené a odklepnuté.

A teritorium klubu s kohoutem ve znaku se zase o něco rozroste.

Rozroste se v úterý večer po utkání se Slavií i jeho bodový zisk?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Udinese vs. JanovFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Udinese vs. Janov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.50
  • 3.90
Turín vs. AC MilánFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Turín vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
8. 12. 20:45
  • 5.42
  • 3.85
  • 1.70
Wolves vs. Manchester Utd.Fotbal - 15. kolo - 8. 12. 2025:Wolves vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
8. 12. 21:00
  • 5.23
  • 4.43
  • 1.63
Osasuna vs. LevanteFotbal - 15. kolo - 8. 12. 2025:Osasuna vs. Levante //www.idnes.cz/sport
8. 12. 21:00
  • 1.71
  • 4.00
  • 5.15
Kajrat vs. PireusFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Kajrat vs. Pireus //www.idnes.cz/sport
9. 12. 16:30
  • 6.54
  • 4.69
  • 1.50
Bayern vs. Sporting LisabonFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Bayern vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
9. 12. 18:45
  • 1.21
  • 7.27
  • 12.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Mluvčí si Slavii spletl, trenér ale věděl: Zápasy umí ztížit každému. Radil mu Friis?

Thomas Frank, kouč fotbalistů Tottenhamu, byl na tréninku před zápasem proti...

Od našich zpravodajů v Anglii Mluvčí fotbalového Tottenhamu se po té chybce trochu červenal. Ale taky se rychle opravil a omlouval. „Všechny vás tady vítám před zápasem proti Spartě... pardon, Slavii Praha,“ zaznělo v úvodu...

8. prosince 2025  17:01

Real po domácí ostudě řeší Alonsovu budoucnost. Kouč si stěžoval na rozhodčí

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Středeční výhra nad fotbalisty Bilbaa (3:0), dala fanouškům naději, že se situace konečně začíná zlepšovat. Ale teď je všechno zase jinak. Real Madrid doma ostudně prohrál se Celtou Vigo (0:2),...

8. prosince 2025  16:40

Gól Slavii a osobní rekord. Netrápí mě, že nejsem v základu, tvrdí Kozák

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

V čase, kdy se už nosí kozačky, si teplický fotbalista Matyáš Kozák obul střelecké kopačky a ve druhém ligovém zápase za sebou skóroval. Zase jako žolík, tentokrát proti slávistickému lídrovi a...

8. prosince 2025  16:29

Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

Nejdiskutovanější moment víkendového osmnáctého dějství fotbalové ligy sudí podle komise vyřešili správně. Sigma Olomouc v zápase se Spartou pokutový kop po pádu Jáchyma Šípa zahrávat neměla, domácí...

8. prosince 2025  14:31

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

8. prosince 2025  13:53

Někdy se nad komentáři lidí bavím, říká brankář Holec. Baník podle něj má sílu

Ostravský brankář Dominik Holec sleduje karvinského útočníka Abdallaha Gninga.

Fotbalisté Baníku Ostrava šli do nedělního derby s MFK Karviná z posledního místa, na které se propadli po sobotních výsledcích. Po remíze 0:0 se díky lepšímu skóre posunuli o dvě příčky, na...

8. prosince 2025  13:43

Hází mě přes palubu! Napětí v Liverpoolu roste, Salah kritizoval klub i kouče Slota

Křídelník Liverpoolu Mohamed Salah se rozcvičuje před utkáním s Leedsem.

Loni na podzim hrál v životní formě a řešil, zda Liverpool splní jeho požadavky ohledně nové smlouvy. Tu nakonec podepsal v dubnu. Jenže teď, o půl roku později, je egyptský fotbalista Mohamed Salah...

8. prosince 2025  13:33

Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

Premium
Tijani Belaid v dresu pražské Slavie v roce 2009.

V životě jsme se nepotkali, ale oslovení kámo od něj slyším hned v první větě. Když zjistí, že tenhle rozhovor má být hlavně o Slavii, do telefonu úplně zjihne: „Best moments, my friend! This is my...

8. prosince 2025

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.

8. prosince 2025  10:11

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.