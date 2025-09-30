Pikolon otevřel skóre v 39. minutě poté, co po Potměšilově akci zblízka dorazil míč za brankovou čáru. Hned tři minuty po přestávce ale srovnal po úniku ze strany Zuín a těsně po polovině druhého dějství obrátil stav Lavelli. V 90. minutě trefil lnter zblízka břevno a z protiakce ve skluzu dostal balon do sítě kapitán Naskos. Slávističtí mladíci mají po dvou kolech bez porážky čtyři body a v neúplné tabulce jsou pátí, Inter znovu remizoval.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí prvních 22 celků.
Youth League se v této sezoně zúčastní i Baník Ostrava, který bude hrát druhou větev soutěže – mistrovskou část. Slezané se na přelomu října a listopadu ve dvojzápase utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
2. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let
Inter Milán - Slavia Praha 2:2 (0:1)