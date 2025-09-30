Slavia v mládežnické Lize mistrů uhrála remízu s Interem, v závěru vyrovnal Naskos

  19:23
Fotbalisté Slavie ve druhém kole Youth League pro hráče do 19 let překvapivě remizovali v Miláně s Interem 2:2 a navázali na úvodní vítězství 5:0 nad Bodö/Glimt. Pražané nad favoritem vedli po poločase 1:0 zásluhou Samuela Pikolona, italský celek po přestávce stav otočil, ale v první minutě nastavení zařídil dělbu bodů Marek Naskos. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou prestižní Ligy mistrů, odehrají červenobílí 22. října v Bergamu.

Fotbalista Slavie Marek Naskos. | foto: Profimedia.cz

Pikolon otevřel skóre v 39. minutě poté, co po Potměšilově akci zblízka dorazil míč za brankovou čáru. Hned tři minuty po přestávce ale srovnal po úniku ze strany Zuín a těsně po polovině druhého dějství obrátil stav Lavelli. V 90. minutě trefil lnter zblízka břevno a z protiakce ve skluzu dostal balon do sítě kapitán Naskos. Slávističtí mladíci mají po dvou kolech bez porážky čtyři body a v neúplné tabulce jsou pátí, Inter znovu remizoval.

Červ, Markovič i brazilský příslib. Kdo si zahrál za Slavii v mládežnické Lize mistrů?

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí prvních 22 celků.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Baník Ostrava, který bude hrát druhou větev soutěže – mistrovskou část. Slezané se na přelomu října a listopadu ve dvojzápase utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

2. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let

Inter Milán - Slavia Praha 2:2 (0:1)
Branky: 48. Zuín, 67. Lavelli - 39. Pikolon, 90.+1 Naskos
Sestava Slavie: Kalanin - Kovář (81. Frolík), Slončík, Boledovič - Piták, Naskos, Rajnoha (68. Palaščák), Kolísek (81. Palivec) - Suleiman (76. Srb) - Pikolon, Potměšil (68. Szywala). Trenér: Machač

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Eintracht FrankfurtFrankfurt 1 1 0 0 5:1 3
2. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
3. BruggyBruggy 1 1 0 0 4:1 3
4. Sporting LisabonSporting 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
6. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 3:1 3
7. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
8. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
8. Inter MilánInter 1 1 0 0 2:0 3
10. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
11. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 3:2 3
12. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 2:1 3
13. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
14. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
15. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
16. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
17. LeverkusenLeverkusen 1 0 1 0 2:2 1
18. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 1 0 2:2 1
19. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 1 0 2:2 1
20. FC KodaňKodaň 1 0 1 0 2:2 1
21. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
22. Pafos FCPafos 1 0 1 0 0:0 1
23. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 2:3 0
24. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
25. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
26. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 0 1 1:2 0
27. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
28. ChelseaChelsea 1 0 0 1 1:3 0
29. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
30. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
30. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 0:2 0
32. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:2 0
33. FC Kajrat AlmatyKajrat 1 0 0 1 1:4 0
33. AS MonacoMonaco 1 0 0 1 1:4 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:5 0
36. Atalanta BergamoBergamo 1 0 0 1 0:4 0
Zobrazit více
Sbalit

