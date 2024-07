ONLINE: Mladá Boleslav - Transinvest, čtyři změny v sestavě, hrají Kušej či Král

Boleslavský trenér Holoubek proti nepovedenému duelu v Jablonci udělal několik změn: Král, Kušej, Mašek a Fulnek nahradili Stránského, Sakalu, Pulkraba a Marečka.

Mladá Boleslav, pátý tým posledního ligového ročníku, se do Evropy vrací po pěti letech. Naposledy v létě 2019 vypadla z kvalifikace o Evropskou ligu s rumunským FCSB (0:0 a 0:1).

ONLINE: Mladá Boleslav – Transinvest Utkání sledujeme minutu po minutě.

Proti soupeři z Litvy je favoritem.

Klub Transinvest existuje teprve od roku 2021 a v aktuálním ročníku litevské ligy, která se hraje od jara do podzimu, je coby nováček osmý, tedy třetí do konce. Do Evropy se dostal díky loňskému vítězství v domácím poháru.