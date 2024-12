V závěru nám asi chyběla zkušenost, připustil trenér Brännström po vyřazení

„Je těžké hodnotit takové utkání, bylo to jako deset různých zápasů v jednom. Bylo v tom hodně emocí a teď to strašně to bolí,“ řekl Brännström.

V zápase na stadionu Aker se čtyřikrát změnilo vedení. V páté minutě zahájil přestřelku mladoboleslavský kapitán Marek Suchý, domácí ještě do poločasu skóre otočili. Další obrat zařídili krátce po změně stran Vasil Kušej s Patrikem Vydrou, konečný výsledek ale stanovili Markus Kaase a v první minutě nastavení Halldor Stenevik.

„Pokud nefandíte žádnému týmu, tak je to zábava, ale pokud jste trenér: děkuji, nechci. Zvláště na umělé trávě, hra je obrovsky rychlá a ještě zvyšuje pravděpodobnost takového nevyzpytatelného průběhu,“ uvedl Brännström.

„Šli jsme brzy do vedení a pak jsme se příliš zatáhli. Soupeř otočil skóre, do druhé půle jsme ale pro nás typicky vstoupili lépe. Největší chybou bylo, že po obratu na 3:2 jsme hned inkasovali po rohu,“ zhodnotil.

Na začátku čtyřminutového nastavení měli hosté autové vhazování v rohu útočné poloviny, míč ale neudrželi a hráči Molde po bleskovém protiútoku dotáhli akci ke gólu. Brankář Matouš Trmal tečoval střílený centr na zadní tyč a tam ho prostřelil dobíhající Stenevik

„Měli jsme míč ve své moci a nakonec jsme dostali nesmyslný gól z protiútoku. V nastavení takhle nemůžeme inkasovat,“ litoval Brännström. „Někteří hráči vědí, kdy udělat faul za každou cenu, klidně i za kartu. Možná nám v tomhle momentu opravdu chyběla větší zkušenost,“ přidal osmačtyřicetiletý kouč.

Středočeši v živé tabulce dlouho drželi postupovou příčku, v závěrečné desetiminutovce jim ale v určitý moment nestačila vzhledem k dalším výsledkům remíza a museli se tlačit za vítězstvím. Později se situace znovu obrátila.

„V závěru to bylo hektické, nejprve hráči dostali pokyn jít za čtvrtým gólem, nakonec nám zase stačila remíza. Někteří hráči možná ani v tu chvíli nevěděli, co nám zrovna stačí za výsledek. Komunikace možná mohla být lepší, rozhodně to byl trochu zmatek,“ připustil bývalý kouč Mjällby nebo AIK Stockholm.

Konferenční liga se letos poprvé hraje v novém formátu. Ze společné tabulky 36 týmů postoupilo do vyřazovací fáze 24 mužstev. Mladá Boleslav obsadila 27. pozici.

„Nový formát se mi celkově líbí, přináší emoce. To na fotbale miluji, proto ho hrajeme. Ale po takové prohře to hodně bolí,“ řekl Brännström, jehož svěřenci získali šest bodů za domácí výhry nad Betisem Sevilla a Bialystokem.

Hned tři soupeři Mladé Boleslavi skončili do devátého místa, postup vybojovali i další dva. „Když se podívám na tabulku, tak jsme měli podle mě jeden z nejtěžších losů v soutěži. Vážím si toho, že jsme ukázali charakter, vrátili jsme se do boje po třech úvodních porážkách. Všechny naše zápasy byly hodně vyrovnané, většina o gól. Celkově hodnotím sezonu v Konferenční lize docela pozitivně, ale bohužel to nestačilo,“ dodal Brännström.