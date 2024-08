Mladá Boleslav může jít na Chelsea či Betis, při losu je ve čtvrtém koši

Konferenční liga mění formát podobně jako Champions League a Evropská liga, ale na rozdíl od prestižnějších soutěží čeká kluby v základní fázi šest zápasů, čili o dva méně.

Odehrají je však se šesti různými soupeři, tři zápasy doma, tři venku. I proto před losem byli účastníci Konferenční ligy rozděleny do šesti výkonnostních košů.

Termíny zápasů Konferenční ligy 1. kolo: 3. října

2. kolo: 24. října

3. kolo: 7. listopadu

4. kolo: 28. listopadu

5. kolo: 12. prosince

6. kolo: 19. prosince

Mladá Boleslav je ve čtvrtém společně s Cercle Bruggy, The New Saints, Luganem a dvěma protivníky, kteří už na české kluby v letošní kvalifikaci narazili.

Shamrock Rovers v druhém předkole Ligy mistrů vyřadila Sparta a Heart of Midlothian podlehl Plzni v play off Evropské ligy.

Los začne prvním košem. Vytaženému klubu sofistikovaný software přiřkne šest protivníků a hned se bude vědět, s kterými bude hrát na svém stadionu a s kterými na hřišti soupeře.

Body se budou započítávat do jedné velké tabulky. Prvních osm týmů postoupí přímo do osmifinále, mužstva na deváté až čtyřiadvacáté pozici si zahrají první kolo play off.

Mladá Boleslav bude „doma“ v Hradci Králové, protože její Lokotrans aréna podmínky soutěže pro pořádání zápasů nesplňuje.