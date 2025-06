Manchester zakončil sezonu anglické ligy 25. května a MS klubů rozehrál 18. června. V osmifinále vyzve v úterý brzy ráno (3.00 SEČ) saúdskoarabský al-Hilál.

Pokud by se Guardiolovi svěřenci dostali až do finále, které je na programu 13. července, do startu příštího ročníku Premier League (16. srpna) by jim zbývalo jen něco málo přes měsíc.

„Možná, že vám časem řeknu, že jsme katastrofální. Že jsme vyčerpaní. Že nás mistrovství světa klubů nás zničilo. Nevím, je to poprvé, co se turnaj v tomto formátu koná. Uvidíme,“ pronesl španělský kouč.

Jeho někdejší trenérský rival Klopp zkritizoval pořádání MS, které se poprvé hraje s 32 týmy a celý měsíc.

„Minulý rok se konala Copa América a mistrovství Evropy, tento rok klubový šampionát a za rok mistrovství světa. To znamená, že si hráči pořádně neodpočinou, a to fyzicky ani psychicky,“ uvedl osmapadesátiletý Němec v rozhovoru pro Welt am Sonntag.

Loučící se trenér Jürgen Klopp hovoří k liverpoolským fanouškům.

„Mám vážné obavy, že hráči před další sezonou utrpí zranění, jaká předtím neměli. A pokud ne v následujícím ročníku, pak na světovém šampionátu nebo po něm. Neustále očekáváme, že půjdou do každého zápasu, jako kdyby byl jejich poslední. Říkáme jim to v 70 nebo 75 případech za rok. Takhle to ale nemůže pokračovat,“ podotkl Klopp, který je celosvětovým šéfem fotbalových aktivit koncernu Red Bull.

Guardiola jeho postoj k letnímu turnaji chápe.

„S Jürgenem jsme prošli mnoha bitvami. Zvlášť třeba na mítincích UEFA nebo když jsme debatovali o kalendáři Premier League, jak zvýšit kvalitu a dopřát trenérům a hráčům větší odpočinek. Jeho názory mě proto moc nepřekvapily. Rozumím jeho argumentům, protože za nimi stojím,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý Španěl.