Pozor na to, co říkáte. Sudí při MS klubů budou mít kamery, odhalí i výlevy hráčů

Záběry budou k dispozici režisérovi přenosu, který je libovolně může pouštět televizním divákům. Nabídnou unikátní pohledy gólů, přímých kopů či brankářských zákroků.

„Myslíme si, že je to dobrá příležitost nabídnout divákům nový zážitek. Půjde o záběry, který nikdy předtím nabízeny nebyly,“ řekl Pierluigi Collina, předseda komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

Projekt kamery připevněné na těle v posledních dvou letech prochází testovacím režimem v mládežnickém fotbale v Anglii.

Mezinárodní pravidlová komise (IFAB) povolila jejich omezené použití i v soutěžích dospělých pro tréninkové a vzdělávací účely.

V minulé sezoně to bylo například v bundesligovém utkání mezi Frankfurtem a Wolfsburgem či v anglické lize v duelu Crystal Palace s Manchesterem United. Ze záběrů vznikl krátký dokument.

Loni v lednu měl kameru připevněnou na těle i sudí Ladislav Szikszay, když řídil přípravné utkání Sparty s FC Kodaň.

Jelikož zkušební provoz měl pozitivní dopad na chování hráčů, IFAB následně doporučila zkoušku v soutěžích FIFA, aby bylo možné zjistit, jak by šlo tzv. BodyCam dál využít. A první velkou akcí je mistrovství světa klubů ve Spojených státech.

„Má to svůj účel i z hlediska vzdělávání rozhodčích. Máte možnost sledovat přesně to, co vidí rozhodčí a pak to vyhodnotit. Takže to přinese nové možnosti pro vysílatele a zároveň z toho můžeme mít užitek my,“ podotkl Collina.

Mistrovství světa klubů se poprvé v historii zúčastní 32 mužstev a nikoli jen vítězové kontinentálních soutěží jako dosud. Hrát se bude na jedenácti stadionech po celých Spojených státech.

Turnaj startuje 14. června v Miami na Floridě a finále je na programu až 13. července na stadionu v East Ruthefordu v New Jersey.

Nejvíc týmů je z Evropy. Vedle čtyř posledních vítězů Ligy mistrů, což jsou Real Madrid, Manchester City, Chelsea a Bayern Mnichov, vyšle na turnaj také osm nejlepších týmů podle čtyřletého žebříčku UEFA - Paris St. Germain, Inter Milán, Porto, Benfica Lisabon, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid a Salcburk. Kritéria nesplnily například Barcelona či Liverpool.

Turnaj má zatím 31 účastníků, protože FIFA vyloučila León, jelikož má stejného majitele jako jiný mexický klub Pachuca. Pořadatelé zatím náhradu nevybrali, ale může to být například an-Nasr s Cristianem Ronaldem.

Šest týmů posílá Jižní Amerika, čtyři kluby dorazí z Asie i z Afriky. Oceánie má jednoho zástupce a Severní a Střední Amerika jich měla před vyloučením Léonu pět.

Štědré jsou odměny pro účastníky. Vítěz obdrží prémii až 125 milionů dolarů, v přepočtu 2,9 miliardy korun, celkově FIFA vyplatí miliardu dolarů (asi 23,1 miliardy korun).

Z celkové částky FIFA vyčlenila 525 milionů dolarů, které rozdělí mezi kluby na základě jejich žebříčkového postavení a komerční hodnoty. Částky dosahují výše 38,19 milionu dolarů pro nejvýše postavený evropský klub až po 3,58 milionu dolarů pro zástupce Oceánie Auckland City.

Zbylých 475 milionů dolarů si účastníci rozdělí podle výsledků na turnaji. Za postup do osmifinále to bude 7,5 milionu dolarů, za start ve čtvrtfinále přibude 13,125 milionu a za semifinále 21 milionů dolarů. Finalisté obdrží ještě 30 milionů a vítěz si přijde na dalších 40 milionů dolarů. Ve skupinové fázi budou za výhru dva miliony a za remízu každý tým dostane milion.