Nejčerstvější příklad? Sobota, osmifinále mezi Chelsea a Benfikou, stadion ve městě Charlotte v Severní Karolíně. Do konce chyběly čtyři minuty, když se najednou nebe nad okolními mrakodrapy nehezky zamračilo a z dálky se ozvalo zahřmění.

Nespadla ani kapka, ale na obří obrazovce za brankou už svítil naléhavý vzkaz: „Nepříznivé počasí. Vyhledejte úkryt.“

Jinde by se možná dohrálo, v Americe se ovšem pravidla přísně dodržují. Protokol, který během sportovních událostí vstupuje v platnost, striktně nařizuje: Jakmile senzory odhalí blesk ve vzdálenosti do deseti mil od stadionu, zápas se okamžitě musí přerušit. Tečka!

Hráči odklušou do kabin, fanoušci do vnitřních prostor stadionu. A pak? Když znovu nezahřmí do půl hodiny, může se pokračovat. Když ano, po každém úderu blesku časomíra začne odpočítávat další půlhodinu. A tak pořád dokola, až to dopadne třeba jako v sobotu: hrát se začalo až po dvou hodinách.

„To není fotbal. To je vtip,“ zuřil Enzo Maresca, kouč Chelsea. Jeho tým před pauzou vedl 1:0, ale když znovu naběhl na hřiště, v nastavení vedení ztratil a musel si postup vydřít v prodloužení. Nedivte se, že italský trenér láteřil: „Když se musí kvůli počasí přerušit šest zápasů, tak asi nehrajeme zrovna na správném místě, ne?“

No právě! Co až se za rok rozjede mistrovství světa, které Spojené státy pořádají spolu s Kanadou a Mexikem? Bude taky počasí proti?

Meteorologové mají špatné zprávy: ano, zřejmě to tak dopadne.

„To, co sledujeme letos, není vůbec neobvyklé. Naopak, velmi typické,“ prohlásil pro web The Athletic Ben Schott, šéf Národní meteorologické služby. „Příští rok si zřejmě projdeme něčím podobným. V létě přecházejí studené fronty, které s sebou přinášejí bouřky. Ty se mohou objevit při každé takové frontě – každých tři, pět nebo sedm dní.“

Že by jen lokální problém? Kdepak, počasí během klubového šampionátu zlobí po celé východní části USA. Zápasy už narušilo na Floridě, v Ohiu, New Jersey, Tennessee i Severní Karolíně.

Chcete aspoň jednu lehce pozitivní zprávu? Kromě MetLife Stadium v New Jersey se bouřky a lijáky přehnaly už jen nad stadiony, které fotbalovou událost příštího roku hostit nebudou. Což ovšem nic extra neřeší, protože se bude hrát v dalších východoamerických městech a hlavně – podmínky nejsou ideální ani jinde.

Západní pobřeží sužuje nesnesitelné horko, na které si stěžovali třeba hráči Atlétika Madrid, kteří turnaj startovali v Los Angeles.

„Neuvěřitelné vedro. Bolely mě z něj i nehty na nohou,“ ulevil si obránce Marcos Llorente, aniž by zmínil hlavní potíž: když teploty šplhají ke čtyřicítce, fotbalisté toho vypotí nebezpečně moc.

Při běžných teplotách ztratí za zápas dva litry tekutin, při extrémních až pět. Navíc z těla odchází i důležité elektrolyty: sodík, chlorid a draslík. Suma sumárum, spousta práce navíc pro lékařské týmy a taky velká zodpovědnost, která leží na organizátorech.

Hráči Chelsea reagují na přerušení během osmifinále MS klubů s Benfikou.

Nebudou to mít tak snadné jako před třemi lety v Kataru, kde neomezený přísun peněz zařídil, že na stadionech fičela klimatizace. Když bylo potřeba, zatáhla se střecha a počasí nikoho extra netrápilo. Proto meteorologové ve spolupráci s FIFA už teď připravují rizikové plány pro všech 11 amerických hostitelských měst. Nejde totiž jen o zdraví fotbalistů, ale i statisíců fanoušků.

„Často nemají představu, jak rychle se tady může počasí měnit,“ upozorňuje Schott. „Musíme s nimi pracovat, aby na to byli připravení.“

Jinými slovy: naplánovat se dá leccos, ale počasí rozhodně ne.

Tak radši počítejte se vším.