Autor: iDNES.cz , ČTK

23:35

Benfica Lisabon na mistrovství světa fotbalových klubů ve Spojených státech amerických nečekaně porazila Bayern Mnichov 1:0 gólem Andrease Schjelderupa a z prvního místa ve skupině C prošla do osmifinále. Dál jde i německý favorit, který měl jistý postup do vyřazovací fáze už před utkáním.