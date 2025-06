Konec sezony? Nikoliv. V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12...

Fotbalisté Bayernu Mnichov vstoupili do mistrovství světa klubů drtivou výhrou 10:0 nad Aucklandem, což je rekordní výsledek soutěže. Kingsley Coman se již v 6. minutě postaral o první gól celého...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...