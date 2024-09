Plzeň v Evropě? Už 21 zápasů bez porážky. Koubek: Tep mi spraví cigárko

Ještě pět minut před koncem přitom jeho mužstvo v Německu prohrávalo o dva góly. Trefa Adua však Plzni dala naději, v nastavení po chybě gólmana a domácí defenzivy srovnal sváteční střelec Jemelka.

„Tep budu mít v normě, až si dám jedno cigárko, které si po zápase pravidelně dávám. Tentokrát jsem to ještě nestihl,“ usmíval se třiasedmdesátiletý trenér.

„Předsevzali jsme si, že tady podáme dobrý výkon, po kterém může přijít i dobrý výsledek. Zapadlo to do sebe. Jsme spokojení a já jsem na mužstvo na rozdíl od víkendu, kdy jsme prohráli na Slavii nula tři, velmi pyšný,“ pokračoval.

Plzeň prohrála evropský zápas v základní hrací době naposledy v listopadu 2022, tehdy se loučila se skupinou Ligy mistrů domácím výsledkem 2:4 s Barcelonou. Trenér Michala Bílka po sezoně nahradil právě Koubek, který s mužstvem přes tři předkola prošel do Konferenční ligy a v ní až do jarního čtvrtfinále.

S italskou Fiorentinou pak Viktoria po dvou bezbrankových remízách vypadla až po prodloužení.

Nový ročník Evropské ligy v pozměněném formátu nyní Plzeň načala remízou na půdě favorita z Německa. V neustávajícím lijáku. Před natřískanými tribunami.

„I když jsme prohrávali, v obraně favorita jsem viděl nejistotu. Cítil jsem, že se dá udeřit, pokud budeme vepředu v dostatečném počtu. Byly tam velmi dobré akce už před těmi dvěma góly. Když před koncem snížil Adu, soupeř zpanikařil. Přišla závěrečná hektika, my jsme si za gólem šli a štěstí se na nás nakonec usmálo,“ řekl Koubek.

Viktoria v pátém pohárovém utkání na půdě německého soupeře poprvé neprohrála. „Jsem rád, že jako trenér na konci své kariéry jsem s mužstvem udělal na půdě špičkového týmu bundesligy tento cenný výsledek a zároveň další příspěvek do klubového a národního koeficientu. Hlavně se o to ale zasloužili hráči. Především mě uspokojila naše hra a reakce na to, jakým způsobem jsme odehráli víkendový zápas,“ uvedl Koubek.

„Viktorka a Evropa, tyhle dva pojmy nám teď prostě do sebe pasují,“ navázal spokojený trenér. „Daří se nám v Evropě a uvidíme, jak to bude v neděli v lize,“ dodal.

Plzeň v domácí soutěži přivítá Mladou Boleslav. Příští týden pak v Evropské lize nastoupí proti bulharskému Ludogorci, který v týdnu podlehl doma Slavii 0:2.