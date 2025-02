Přísný pohled s kusem lidskosti. Koubek s Plzní čaruje, ve Slavii skončil za půl roku

12:00

Může to být jeho životní týden. Ačkoli před deseti lety oslavil fotbalový titul (včetně pozoruhodného tetování na stará kolena) a mohl by vám tvrdit, že to byl vrchol všeho. Možná ano, možná ne. Kdyby se mu večer podařilo postoupit přes Ferencváros do osmifinále Evropské ligy a v neděli ještě střihnout ve velkém šlágru Slavii, dostane Miroslav Koubek na své trenérské vysvědčení zlatý štempl, že je extratřída.