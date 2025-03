Koubek: Zbabraný závěr, nedůslednost, ale nebudeme plakat. Slovo hrdost je na místě

„Chovali jsme se nedůsledně, jako by se nemohlo nic stát,“ kroutil Koubek hlavou po porážce, která srazila plzeňské naděje na postup do čtvrtfinále Evropské ligy. „Situace pět na dva, ale naši hráči si nepomohli. Isaksen obešel jednoho a pak nebyl zdvojený, přitom jsme věděli, že má výbornou levačku a navádí si to na ni. Podcenění, nedůslednost.“

Ale taky možná nejlepší poločas pod vaším vedením. Souhlasíte?

Lazio se asi dlouho nemuselo vypořádat s takovou situací. Určitě jsme je výborným výkonem dostali do úzkých. Škoda, že jsme nevyužili početní převahu. Není jednoduché to prorazit, když si v devíti stoupnou do vápna... Nám se to nesešlo, ale od doby, co jsem u týmu, to byl opravdu asi nejlepší výkon v Evropě. Jen bez výsledku.

Což je k vzteku.

Říkal jsem na tiskovce, že mě zajímá hlavně výkon. S tím absolutní spokojenost. Výsledek je špatný, ale nebudeme plakat. Jsme v poločase, zkusíme na to navázat. Všechno je možné, to bylo tentokrát vidět.

Jste na hráče hrdý?

Ano. Dokázali jsme dostat do úzkých tým, který hraje o Ligu mistrů, navíc italský fotbal je trošku v jiné pozici než český. Pokud takhle dokážeme hrát, se všemi parametry náročného fotbalu, slovo hrdost je na místě.

Čím to, že jste Lazio přehráli?

Máme dobrý tým. Střed zálohy je na úrovni reprezentace, Durosinmi se rozjíždí, Matěj Vydra hrál Premier League, Cadu je vynikající, Dweh taky, Jemelka... Nasbírali jsme zkušenosti, v domácím prostředí máme velkou výhodu. Zápasy předtím to ukázaly. Jsme na cestě a utvrzujeme se v tom, že se nemusíme nikoho bát. Doma jsme nepříjemní pro každého, což je obrovské zjištění. Zvlášť po dvouletce bez evropských pohárů. Máme kvalitu, ale taky rezervy – měli jsme dát víc než jeden gól.

Co s tím?

Potřebujeme se o tenhle výkon opřít. Víme, že byl dobrý, na tom se dá stavět. Horší by bylo prohrát, když nepřelezete půlku. Výsledek v hlavách zanechá šrám, to zbabrání konce zápasu nám nepřidá. Ale až se vyspíme, převáží pocit z dobře odvedené práce.

Scény vyrovnávacího gólu Plzně v utkání s Laziem.

Vzal si někdo slovo v kabině?

Zklamání bylo znát. Padaly výrazy jako: To jsme to krásně do... Nic víc, jen smutek. Každý věděl, že jsme měli vytěžit víc. Po tom průběhu je porážka 1:2 zkrátka málo.

Zvlášť, když Italové dohrávali v devíti. Bylo to od nich za hranou?

Bublaly emoce, ale do toho stavu jsme je výkonem dostali my. Oni umí přitvrdit, jsou to kluci chasníci. Úplně to nezvládli, červené byly oprávněné. Zvládli jsme je vyhodit z komfortní zóny, takhle na to reagovali.

Co jste říkal výkonu Durosinmiho? Dal gól, ale předtím byl v poločase zralý na vystřídání.

Souhlasím, začal špatně, hlavně pohybově. Ale od třicáté minuty se rozjel, byl energičtější, řekli jsme si, že ještě počkáme. Hrál dlouho, až pak si řekl o střídání, nebyl důvod ho stáhnout dřív. Jako by se dieselový motor rozjel. Podobně jako s Ferencvárosem, kdy se trefil dvakrát.

Jak vidíte odvetu?

Nemáme co ztratit. Všechno je otevřené. Podmínkou bude se aspoň přiblížit tomu, co jsme ukázali doma. Budeme hrát aktivně. Buď – anebo.

Protočíte o víkendu v Pardubicích sestavu?

Nabízí se to, přemýšlíme o tom. Uvidíme podle zdravotního stavu.