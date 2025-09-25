Koubek: Ferencváros je silnější než v únoru. Budeme to mít těžké, ale oni taky

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek se před prvním kolem hlavní fáze Evropské ligy domnívá, že Ferencváros je nyní silnější než při únorovém měření sil. Jeho svěřenci před sedmi měsíci přes celek z Budapešti přešli v úvodu vyřazovací části stejné soutěže po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0. Koubek na tiskové konferenci v maďarské metropoli uvedl, že obě mužstva jsou vyrovnaná a nejspíš budou rozhodovat detaily.
Plzeňský kouč Miroslav Koubek v utkání s Fiorentinou.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek v utkání s Fiorentinou. | foto: AP

Plzeňský útočník Prince Adu se předhání o míč s Raulem Gustavem z Ferencvárose.
Plzeňský záložník Lukáš Červ bojuje o míč s útočníkem Ferencvárose Kristofferem...
Souboj hlaviček mezi Sampsonem Dwehem z Plzně (vlevo) a Barnabasem Vargou z...
Plzeňský kouč Miroslav Koubek před zápasem s Ferencvárosem.
9 fotografií

„Je to setkání starých známých. Samozřejmě víme, že u nich nastaly nějaké změny. Na druhou stranu je tam pořád drtivá většina hráčů, s kterými jsme se setkali,“ řekl Koubek.

„Změny postihly i nás, takže v tomhle směru je to padesát na padesát. Nepochybně každá zkušenost je dobrá, jak seznámení s prostředím, tak pochopitelně i s herní filozofií Ferencvárose. Čeká nás těžký zápas, to chci zdůraznit. Těžký zápas ale čeká i Ferencváros,“ dodal.

„Nechce se mi soupeře hodnotit až do nějakých detailů. Jestli mám říci svůj názor, tak si myslím, že na základě změn, které Ferencváros udělal, je silnějším mužstvem než v únoru. Myslím si, že mužstva jsou vyrovnaná. Znalost soupeře je vždy dobrá, ale i oni znají nás. Bude to asi o detailech,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý trenér.

Na rozdíl od únorového dvojzápasu se tentokrát soupeři v ligové části utkají pouze v jednom vzájemném duelu. „Bude to úplně jiná poloha, než když hrajete dva zápasy a máte ještě odvetu doma. Tady je nějaký kalkul zbytečný. Obě mužstva potřebují vstoupit do soutěže bodovým ziskem, pokud možno. Myslím, že se nebude moc kalkulovat a že obě mužstva budou hrát takovým stylem, aby jim přinesl body,“ uvedl Koubek.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi dobíhá střílejícího hráče Ferencvárose.
Lukáš Červ dostává míč z dosahu hráčů Ferencvárose Mohammada Abu Faniho a ...

Do Ferencvárose po minulé sezoně a vypršení smlouvy v Plzni zamířil brazilský krajní bek či záložník Cadu. „Karlos Cadu je dobrý člověk, prima kluk, velmi dobrý parťák do kabiny. Takže určitě tam po něm nějaká díra zeje. Schází nám tam, ale to je fotbalový život, to přináší,“ uvědomuje si šéf plzeňské lavičky.

„Vzpomínáme na něj jen v dobrém, je to velmi dobrý hráč. Pozoruji jeho vývoj. Zpočátku tolik nehrál, neměl to asi tady úplně lehké. Ale teď nastupuje víc a víc a z videozáznamů vidím, že získává stále větší sebedůvěru,“ míní Koubek.

Jeho svěřenci v minulé sezoně došli v Evropské lize až do osmifinále, vloni dokonce do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Každá účast Plzně, potažmo každého českého mužstva v hlavní fázi evropských soutěží je velkým úspěchem. A tady se jedná o druhou nejvyšší soutěž. Takže už jen toho, že jsme do ní pronikli, si považuji.“

„Pokud jde o nějaký cíl, tak určitě si ho nekladu. V každém zápase budeme chtít odevzdat to nejlepší. Kdyby ten konečný rezultát byl podobný tomu z minulé sezony, bylo by to skvělé. To by byla senzace,“ doplnil trenér úřadujícího českého vicemistra.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Lille vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
25.9. 18:45
  • 1.51
  • 4.62
  • 6.08
Go Ahead Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25.9. 18:45
  • 1.86
  • 3.92
  • 4.01
Young Boys Bern vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 2.32
  • 3.52
  • 3.04
FC Utrecht vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 2.95
  • 3.50
  • 2.38
Stuttgart vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 1.91
  • 3.91
  • 3.80
Red Bull Salcburk vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 3.57
  • 3.74
  • 2.02
Glasgow Rangers vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 2.43
  • 3.62
  • 2.80
Ferencváros vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 2.34
  • 3.57
  • 3.12
Aston Villa vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
25.9. 21:00
  • 1.82
  • 3.54
  • 4.73

2. kolo

Kompletní los
1. kolo

Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
2. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
3. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
4. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
5. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
6. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
7. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
8. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
9. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
10. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
11. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
12. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
13. Glasgow RangersRangers 0 0 0 0 0:0 0
13. Go Ahead EaglesGA Eagles 0 0 0 0 0:0 0
13. Young Boys BernYoung Boys 0 0 0 0 0:0 0
13. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
13. FC UtrechtUtrecht 0 0 0 0 0:0 0
13. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
13. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
13. FC PortoPorto 0 0 0 0 0:0 0
13. KRC GenkGenk 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
13. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
13. BoloňaBoloňa 0 0 0 0 0:0 0
13. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
13. Brann BergenBrann 0 0 0 0 0:0 0
13. LilleLille 0 0 0 0 0:0 0
13. FCSBFCSB 0 0 0 0 0:0 0
13. Panathinaikos AtényPanathinaikos 0 0 0 0 0:0 0
13. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
31. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
32. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
33. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
34. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
35. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
36. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

