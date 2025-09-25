„Je to setkání starých známých. Samozřejmě víme, že u nich nastaly nějaké změny. Na druhou stranu je tam pořád drtivá většina hráčů, s kterými jsme se setkali,“ řekl Koubek.
„Změny postihly i nás, takže v tomhle směru je to padesát na padesát. Nepochybně každá zkušenost je dobrá, jak seznámení s prostředím, tak pochopitelně i s herní filozofií Ferencvárose. Čeká nás těžký zápas, to chci zdůraznit. Těžký zápas ale čeká i Ferencváros,“ dodal.
„Nechce se mi soupeře hodnotit až do nějakých detailů. Jestli mám říci svůj názor, tak si myslím, že na základě změn, které Ferencváros udělal, je silnějším mužstvem než v únoru. Myslím si, že mužstva jsou vyrovnaná. Znalost soupeře je vždy dobrá, ale i oni znají nás. Bude to asi o detailech,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Na rozdíl od únorového dvojzápasu se tentokrát soupeři v ligové části utkají pouze v jednom vzájemném duelu. „Bude to úplně jiná poloha, než když hrajete dva zápasy a máte ještě odvetu doma. Tady je nějaký kalkul zbytečný. Obě mužstva potřebují vstoupit do soutěže bodovým ziskem, pokud možno. Myslím, že se nebude moc kalkulovat a že obě mužstva budou hrát takovým stylem, aby jim přinesl body,“ uvedl Koubek.
Do Ferencvárose po minulé sezoně a vypršení smlouvy v Plzni zamířil brazilský krajní bek či záložník Cadu. „Karlos Cadu je dobrý člověk, prima kluk, velmi dobrý parťák do kabiny. Takže určitě tam po něm nějaká díra zeje. Schází nám tam, ale to je fotbalový život, to přináší,“ uvědomuje si šéf plzeňské lavičky.
„Vzpomínáme na něj jen v dobrém, je to velmi dobrý hráč. Pozoruji jeho vývoj. Zpočátku tolik nehrál, neměl to asi tady úplně lehké. Ale teď nastupuje víc a víc a z videozáznamů vidím, že získává stále větší sebedůvěru,“ míní Koubek.
Jeho svěřenci v minulé sezoně došli v Evropské lize až do osmifinále, vloni dokonce do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Každá účast Plzně, potažmo každého českého mužstva v hlavní fázi evropských soutěží je velkým úspěchem. A tady se jedná o druhou nejvyšší soutěž. Takže už jen toho, že jsme do ní pronikli, si považuji.“
„Pokud jde o nějaký cíl, tak určitě si ho nekladu. V každém zápase budeme chtít odevzdat to nejlepší. Kdyby ten konečný rezultát byl podobný tomu z minulé sezony, bylo by to skvělé. To by byla senzace,“ doplnil trenér úřadujícího českého vicemistra.