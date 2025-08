Koubek po Rangers vyčítal hráčům ostych a nákopy. Panošovi poločas stačil, řekl

V televizním rozhovoru mluvil zejména o špatném prvním poločase.

„Nelíbilo se mi, že tolik nakopáváme míče. Měli jsme ostych hrát, přílišný respekt. Chtělo to mnohem víc kombinace a nabídky. Když měl balon náš brankář Wiegele, mohl pouze nakopávat dopředu, což nám nevyhovovalo,“ krčil rameny zkušený trenér.

„Druhá půle už byla po prostřídání lepší,“ dodal vzápětí.

Jenže co z toho, když Viktoria nevytěžila ani gól a naopak v Ibrox Parku inkasovala potřetí?

Byl to první zápas, ve kterém se musela obejít bez lídra Pavla Šulce, který přestoupil do Lyonu. V základní sestavě se místo něj objevil sedmnáctiletý Jiří Maxim Panoš, který šel však hned po první půli.

„Pořád se volá po tom, abychom zabudovávali talenty. Dostal šanci, ale poločas mu v tuto chvíli stačil,“ vysvětlil Koubek reportérovi Nova Sportu.

Na tiskové konferenci myšlenku rozvedl: „Byla to pro něj obrovská zkušenost, která se mu v budoucnu vyplatí. Je to typ hráče, který v takovém zápase v očekávání, že budeme trošku pod tlakem, je schopný být silný na míči a vytvořit nějakou zajímavou myšlenku i gólové situace. Má dobrou průnikovou přihrávku, ale tentokrát se k tomu úplně nedostal.“

„V žádném případě nám však ten poločas neprohrál on,“ zdůraznil Koubek.

„Pavel nám pochopitelně scházel, ale kdo čekal něco jiného?“ mluvil trenér ještě o Šulcovi. „Taková je realita a my musíme najít cestu, jak dál. Myslím, že na hřišti byly v tomto ohledu vidět i určité pozitivní věci. Mužstvo se nevzdalo, pořád se snažilo a za to chci kluky pochválit. Nasazení bylo v pořádku.“

Plzeň dostala dva góly od hbitého křídelníka Djeidiho Gassamy, penaltu proměnil v závěru prvního poločasu útočník Cyriel Dessers.

„Výsledek dopadl tak, jak dopadl, protože jsme určité klíčové věci nezvládli. Ale není to pro nás něco, na co bychom koukali s otevřenou pusou a byli nějak zaskočení,“ myslí si Koubek. „Soupeř byl prostě efektivní. Bylo tam jedno břevno, ale aby měli domácí přehršle šancí, to ne. Že by brankář Wiegele řešil nějaké extra vyložené šance, to jsem zase neviděl,“ uvedl Koubek.

Odveta se hraje příští úterý v Plzni.