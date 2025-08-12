Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Skvělý výkon a vítězství 2:1 nadchlo fanoušky. V součtu s porážkou 0:3 z prvního zápasu však k postupu nevedlo.
„Prohráli jsme si to v Glasgow. Tři nula bylo prostě moc,“ zamračil se trenér Koubek na chvíli. Jinak měl ale pro své hráče seznam komplimentů.
„Rangers je značka, která se neporáží každý den. A taky jsme přispěli českému koeficientu. My na něj nezapomínáme,“ pousmál se.
Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko
Co řeknete k výkonu?
Byl heroický, za což jsem moc rád. Už před zápasem jsem říkal, že do sebe musí zapadnout několik faktorů, abychom mohli uspět. Zaprvé nedostat branku, což se bohužel nepodařilo, zadruhé využít šance, neboť jsem věřil, že si je vytvoříme. Nakonec jich bylo možná pět nebo šest vyložených.
A za třetí?
Náš způsob hry. Věděli jsme, že proti Rangers, velmi vyspělému soupeři, musíme vyvinout celoplošný presink, hrát jeden na jednoho a v obraně chytat tu jejich nebezpečnou ofenzivní trojku ve třech, což vůbec není jednoduchý úkol. Těší mě, že jsme objevili osvícenou cestu, jak dál.
Ale nemrzí vás, jak jste se svými šancemi nakládali?
Každé utkání má nějaký průběh. Já mám radost, že mužstvo, které je ohromně silné s míčem a skvěle kombinuje, vzhledem k naší hře začalo kupit chyby. Právě z toho pramenily ty šance. Vystřelili jsme sedmadvacetkrát, což je proti takovému sokovi nebývalé. Pro mě převládají potěšitelná zjištění.
Našli jste správné složení sestavy?
Určitě jsme se přesvědčili, že můžeme jít dál i bez hráčů, kteří odešli. Hledáme cesty za pochodu a jedna se nám otevřela. Určitě si tohle utkání budeme připomínat v dalším průběhu vývoje mužstva.
Jakou fází mužstvo prochází právě teď?
Asi třetí rekonstrukcí od chvíle, kdy jsme s kolegy do Viktorky přišli. První rekonstrukce proběhla hned na začátku, další po vlně odchodů Hranáče nebo Chorého. Třetí je tady právě nyní a my všichni jsme viděli, že to můžeme zvládnout.
Kdy jste ztratil víru v postup? Po vyrovnávacím gólu Rangers?
Víru jsem neztratil, ale věděl jsem, že už to bude velice komplikované. Přesto jsme mohli za stavu dva jedna přidat třetí gól, příležitosti jsme k tomu měli. Kdyby se nám to povedlo třeba sedm nebo osm minut před koncem, mohlo to být ještě drama.
Jak se vám líbil výkon Valenty uprostřed zálohy? Věříte, že by se právě on mohl stát náhradou za bývalého kapitána Kalvacha?
Já bych se závěry nepospíchal. Vy jste s tím v podcastech raz dva hotoví, ale dejme tomu nějaký čas. V sestavě je podle pravidel kopané jen deset míst do pole, ale vy mi tam vždycky perete takových hráčů... (smích)
Třeba mladého Palusku, který rovněž dostal šanci v základní sestavě. Jak moc podle vás roste?
V mých očích dávno vyrostl. Měl na sebe Gassamu, který nám v prvním zápasy dal dva góly. Zvládnul to skvěle, což není sranda. Možná jste si všimli, že stopery v posledních zápasech točíme, už si to můžeme dovolit.
Mimochodem, jak je na tom Dweh, který musel střídat předčasně? A jak moc vás těší, že se do hry vrátil Souaré?
Za Cheicka jsme moc rádi. Připravovali jsme si ho, aby byl dokonale vyléčený a dotrénovaný. Zdravotní problémy pominuly, je připravený zhruba na poločas, možná šedesát minut. A byli jsme s ním v zápase spokojení. A Dweh? Má svalový problém, který by snad neměl být vážný, ale chvilku klidu potřebovat bude.
Český tým se přes nemistrovskou větev Ligy mistrů, která je papírově složitější, opět neprobojoval. Je to vůbec možné?
Muselo by se toho sejít fakt hodně. Když se zpětně podívám na utkání v Glasgow, možná jsme měli na hřišti až příliš nezkušených hráčů. I to mohl být jeden z důvodů, proč jsme tak propadli. Ukazuje se, že Evropská liga je pro naše kluby přijatelnější, ale zase bych neřekl, že bylo nad naše síly postoupit přes Rangers do play off. Zvorali jsme to v prvním zápase, podlehli jsme prostředí. Do toho situace okolo Pavla Šulce.
Do francouzského Lyonu odešel těsně před utkáním.
Ještě v neděli dopoledne jsem ho měl v sestavě, odpoledne už ne a v úterý se hrálo. Příprava byla hektická.
Po vyřazení z Ligy mistrů vás opět čeká Evropská liga. Těšíte se?
Kdo by se netěšil. Uvidíme, co nám přinese los. Bude skvělé tuto tour znovu absolvovat, byť víme, že to ve spojení s ligou bude zase nesmírně náročné. Kdyby se nám to podařilo zvládat aspoň tak jako v minulé sezoně, byl bych velmi spokojený.