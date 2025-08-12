Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Jiří Čihák
  22:59
Za pár dnů mu bude čtyřiasedmdesát a ve fotbale prožil vlastně všechno. Jen Liga mistrů Miroslavu Koubkovi, trenérovi fotbalové Plzně, stále uniká. „Sen, který se mi už nenaplní,“ naznačil po úterním vyřazení s Rangers.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek úkoluje své svěřence v odvetném zápase Ligy...

Plzeňský trenér Miroslav Koubek úkoluje své svěřence v odvetném zápase Ligy mistrů. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Lyall Cameron z Rangers střílí gól do sítě Plzně v odvetném utkání Ligy mistrů.
Hráči Rangers se radují z gólu do sítě Plzně v odvetném utkání Ligy mistrů.
Rafiu Durosinmi střídá v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers.
Martin Jedlička odkopává míč od své brány v odvetném zápase Ligy mistrů proti...
28 fotografií

Skvělý výkon a vítězství 2:1 nadchlo fanoušky. V součtu s porážkou 0:3 z prvního zápasu však k postupu nevedlo.

„Prohráli jsme si to v Glasgow. Tři nula bylo prostě moc,“ zamračil se trenér Koubek na chvíli. Jinak měl ale pro své hráče seznam komplimentů.

„Rangers je značka, která se neporáží každý den. A taky jsme přispěli českému koeficientu. My na něj nezapomínáme,“ pousmál se.

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Co řeknete k výkonu?
Byl heroický, za což jsem moc rád. Už před zápasem jsem říkal, že do sebe musí zapadnout několik faktorů, abychom mohli uspět. Zaprvé nedostat branku, což se bohužel nepodařilo, zadruhé využít šance, neboť jsem věřil, že si je vytvoříme. Nakonec jich bylo možná pět nebo šest vyložených.

A za třetí?
Náš způsob hry. Věděli jsme, že proti Rangers, velmi vyspělému soupeři, musíme vyvinout celoplošný presink, hrát jeden na jednoho a v obraně chytat tu jejich nebezpečnou ofenzivní trojku ve třech, což vůbec není jednoduchý úkol. Těší mě, že jsme objevili osvícenou cestu, jak dál.

Ale nemrzí vás, jak jste se svými šancemi nakládali?
Každé utkání má nějaký průběh. Já mám radost, že mužstvo, které je ohromně silné s míčem a skvěle kombinuje, vzhledem k naší hře začalo kupit chyby. Právě z toho pramenily ty šance. Vystřelili jsme sedmadvacetkrát, což je proti takovému sokovi nebývalé. Pro mě převládají potěšitelná zjištění.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi pálí do sítě Rangers v odvetném zápase Ligy mistrů.

Našli jste správné složení sestavy?
Určitě jsme se přesvědčili, že můžeme jít dál i bez hráčů, kteří odešli. Hledáme cesty za pochodu a jedna se nám otevřela. Určitě si tohle utkání budeme připomínat v dalším průběhu vývoje mužstva.

Jakou fází mužstvo prochází právě teď?
Asi třetí rekonstrukcí od chvíle, kdy jsme s kolegy do Viktorky přišli. První rekonstrukce proběhla hned na začátku, další po vlně odchodů Hranáče nebo Chorého. Třetí je tady právě nyní a my všichni jsme viděli, že to můžeme zvládnout.

Kdy jste ztratil víru v postup? Po vyrovnávacím gólu Rangers?
Víru jsem neztratil, ale věděl jsem, že už to bude velice komplikované. Přesto jsme mohli za stavu dva jedna přidat třetí gól, příležitosti jsme k tomu měli. Kdyby se nám to povedlo třeba sedm nebo osm minut před koncem, mohlo to být ještě drama.

Martin Jedlička odkopává míč od své brány v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers.

Jak se vám líbil výkon Valenty uprostřed zálohy? Věříte, že by se právě on mohl stát náhradou za bývalého kapitána Kalvacha?
Já bych se závěry nepospíchal. Vy jste s tím v podcastech raz dva hotoví, ale dejme tomu nějaký čas. V sestavě je podle pravidel kopané jen deset míst do pole, ale vy mi tam vždycky perete takových hráčů... (smích)

Třeba mladého Palusku, který rovněž dostal šanci v základní sestavě. Jak moc podle vás roste?
V mých očích dávno vyrostl. Měl na sebe Gassamu, který nám v prvním zápasy dal dva góly. Zvládnul to skvěle, což není sranda. Možná jste si všimli, že stopery v posledních zápasech točíme, už si to můžeme dovolit.

Mimochodem, jak je na tom Dweh, který musel střídat předčasně? A jak moc vás těší, že se do hry vrátil Souaré?
Za Cheicka jsme moc rádi. Připravovali jsme si ho, aby byl dokonale vyléčený a dotrénovaný. Zdravotní problémy pominuly, je připravený zhruba na poločas, možná šedesát minut. A byli jsme s ním v zápase spokojení. A Dweh? Má svalový problém, který by snad neměl být vážný, ale chvilku klidu potřebovat bude.

Plzeňský Matěj Valenta diskutuje s rozhodčím během odvetného utkání Ligy mistrů proti Rangers.

Český tým se přes nemistrovskou větev Ligy mistrů, která je papírově složitější, opět neprobojoval. Je to vůbec možné?
Muselo by se toho sejít fakt hodně. Když se zpětně podívám na utkání v Glasgow, možná jsme měli na hřišti až příliš nezkušených hráčů. I to mohl být jeden z důvodů, proč jsme tak propadli. Ukazuje se, že Evropská liga je pro naše kluby přijatelnější, ale zase bych neřekl, že bylo nad naše síly postoupit přes Rangers do play off. Zvorali jsme to v prvním zápase, podlehli jsme prostředí. Do toho situace okolo Pavla Šulce.

Do francouzského Lyonu odešel těsně před utkáním.
Ještě v neděli dopoledne jsem ho měl v sestavě, odpoledne už ne a v úterý se hrálo. Příprava byla hektická.

Po vyřazení z Ligy mistrů vás opět čeká Evropská liga. Těšíte se?
Kdo by se netěšil. Uvidíme, co nám přinese los. Bude skvělé tuto tour znovu absolvovat, byť víme, že to ve spojení s ligou bude zase nesmírně náročné. Kdyby se nám to podařilo zvládat aspoň tak jako v minulé sezoně, byl bych velmi spokojený.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Za pár dnů mu bude čtyřiasedmdesát a ve fotbale prožil vlastně všechno. Jen Liga mistrů Miroslavu Koubkovi, trenérovi fotbalové Plzně, stále uniká. „Sen, který se mi už nenaplní,“ naznačil po úterním...

12. srpna 2025  22:59

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

12. srpna 2025,  aktualizováno  21:44

Olomouc zná soupeře pro boj o Evropskou ligu. Vyzve švédské Malmö

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu...

12. srpna 2025  21:41

Karabec míří do Francie za Šulcem. Lyon ho získal na roční hostování s opcí

V aktuálním ročníku neodehrál za Spartu ani minutu a s jeho odchodem se počítalo. Teď už je jasné, že fotbalista Adam Karabec stráví minimálně následující sezonu ve Francii, kde bude hostovat v...

12. srpna 2025  20:10,  aktualizováno  20:32

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec míří do Lyonu, Černý by mohl za Juráskem

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

12. srpna 2025  15:58

Protest podal i Baník Ostrava, nelíbí se mu výkon sudích v derby s Karvinou

Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí...

12. srpna 2025  15:31

Bez Birmančeviče, Zeleného i Kairinena. Sparťané vyrazili k odvetě do Arménie

Bez pěti hráčů základní sestavy odcestovali sparťanští fotbalisté k odvetě 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrtek na skromném stadionu v Jerevanu proti tamnímu Araratu-Arménie nenastoupí stopeři...

12. srpna 2025  15:02

Rozhodčí Coote dostal za urážky Kloppa a Němců distanc, musí se i dovzdělat

Bývalý rozhodčí Premier League David Coote dostal za urážlivé video o tehdejším trenérovi Liverpoolu Jürgenu Kloppovi osmitýdenní trest od Fotbalové asociace (FA). Vedení anglického fotbalu mu také...

12. srpna 2025  14:36

Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich...

12. srpna 2025  12:54

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

12. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň čeká nemožná mise. Proti Rangers se pokusí o zázrak, co musí udělat?

Hymnu Ligy mistrů si neposlechnou a nálada bude přinejmenším zpočátku vlažná, přesto se musí donutit k nadpozemskému výkonu. Ve hře pořád zůstává jejich sen a přes půl miliardy do kasy. Jak vypadají...

12. srpna 2025  7:37

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Jeho postavení klidně mohlo celou situaci zastavit a olomouckého gólmana Jana Koutného zachránit před červenou kartou. Podle názoru komise rozhodčích fotbalové asociace však sudí v neděli ve čtvrtém...

11. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  20:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.