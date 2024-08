Trenér Koubek chválil hráče a sní: Kéž by nám teď computer vylosoval United!

Koubek v minulém ročníku s Viktorií poprvé ve své kariéře prošel do skupinové fáze pohárů a v Konferenční lize dovedl mužstvo až do čtvrtfinále. Nyní ho s týmem čeká hlavní část kvalitnější soutěže. „Velký úspěch, hrajeme zase o stupeň vyšší ligu. Na druhou stranu Plzeň je v poslední 14 letech pravidelným účastníkem skupin, až na dva tři roky vakua,“ řekl Koubek po výhře 1:0 v Edinburghu v odvetě 4. předkola proti Hearts.

„Pro naše fanoušky to není tedy úplné novum, ale myslím si, že každý takový postup si dokáží vždy vychutnat a mít z něho náležitou radost. My máme radost taky společně s nimi,“ doplnil kouč. Západočeši si hlavní či skupinovou fázi pohárů zahrají již podesáté v historii od roku 2011.

Koubkovi svěřenci stejně jako před týdnem doma porazili Hearts 1:0 brankou v závěru utkání. „Odveta byla samozřejmě těžší. Možná by byla o něco lehčí, kdybychom v domácím zápase vstřelili o branku více, možnosti jsme na to měli,“ podotkl Koubek.

„Přijeli jsme sem s hubeným náskokem a soupeř cítil obrovskou šanci s podporou publika, které bylo fantastické. Vytvořili neuvěřitelnou atmosféru a tlak na soupeře. Bylo to takové, jaké jsme očekávali. Nepřekvapilo nás to, bylo to především těžké,“ doplnil nejstarší trenér české ligy, který si postupem dal předčasný dárek k nedělním 73. narozeninám.

Stejně jako v předchozím předkole proti Kryvbasu Kryvyj Rih překvapil a do základní sestavy ve venkovním duelu nasadil mladíka. Tentokrát zvolil záložníka Alexandra Sojku.

„Potřebovali jsme zesílit střed hřiště. Někdy hrajeme se dvěma střeďáky, dnes jsme se rozhodli pro tři. On svojí typologií a herní schopností k Červovi a Kalvachovi pasuje nejlépe z nabídky hráčů, které máme,“ vysvětlil Koubek.

Ve stoperské trojici nastoupil Milan Havel místo Robina Hranáče, který mezi úvodním duelem a odvetou přestoupil do Hoffenheimu. „Robina nahradil Sampson Dweh na centrální pozici, Milan Havel zase nahradil na kraji jeho. To byl ten trik, který jsme museli udělat. Výkon Milana byl součástí naší výborné defenzivy. Prokázal svoji zkušenost, velikost a návrat po roční pauze zpět do své formy. Navázal na to, co předváděl v minulosti. Takže k Milanovi respekt a kompliment,“ ocenil Koubek.

Po poledni se Viktoria dozví jména osmi soupeřů v hlavní fázi. „Nechtěl jsem urazit štěstí, takže jsem soupeře dopředu moc nesledoval dopodrobna. Říkal jsem si, že to nechám až na samotný los. Ale pokud je v nabídce Manchester United, tak to by byl hezký dárek pro naše fanoušky, kdyby nám computer vylosoval United do Plzně,“ dodal Koubek.